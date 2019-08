L'Ajuntament col·loca barreres als espais més concorreguts per seguretat

Jardineres al passeig de Pere III per la banda de la plaça de Crist Rei, ahir al migdia g. c.

L'atemptat a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost de fa dos anys i, sobretot, el modus operandi dels autors, va portar l'Ajuntament de Manresa, aconsellat per la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, a col·locar barreres als accessos a vials especialment concorreguts durant la festa major per motius de seguretat. En alguns casos hi ha grans jardineres i en d'altres hi posaran tanques New Jersey. L'objectiu, barrar-hi l'accés amb vehicle per prevenció.

Aquestes mesures de seguretat es van estrenar per primer cop a la festa major de fa dos estius i, des d'aleshores, s'han anat repetint quan se celebra un acte amb molt moviment de gent, ha explicat l'Ajuntament, com és el cas de la festa major i de la cavalcada de Reis, per posar dos exemples.

Enguany, per primera vegada, s'han col·locat jardineres a l'accés al passeig de Pere III des de la plaça Espanya, perquè hi ha un parell de noves terrasses que hi atrauen molta gent i, en conseqüència, és un tram del Passeig més concor-regut del que era habitual. També hi ha jardineres al carrer d'Àngel Guimerà, cantonada amb la Muralla del Carme. A més a més, aquest cap de setmana, han informat fonts del consistori, es col·locaran tanques tipus New Jersey en altres llocs, com en el tancament de la Muralla d'avui a la tarda amb motiu de l'activitat Muralla Market & Food, i també a l'entorn del parc de l'Agulla per la celebració del castell de focs de demà a la nit i al Centre Històric pel correfoc de dilluns a la nit. En alguns indrets també es faran tancaments amb vehicles de la Policia Local, dels quals no s'especifiquen amb antelació les ubicacions exactes per motius de seguretat.