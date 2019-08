La Muralla es tallarà també diumenge durant el concert que Doctor Prats oferirà a Sant Domènec

La Muralla del Carme i la de Sant Domènec, entre la carretera de Vic i la de Cardona, es tallaran al trànsit demà, diumenge, al vespre, amb motiu del concert de Doctor Prats a Sant Domènec, en previsió que hi hagi aglomeracions de gent. És una de les afectacions al trànsit que hi haurà aquest cap de setmana a Manresa per la festa major. Aquest mateix tram de la Muralla també estarà tallat avui a la tarda i fins a la matinada, igual que s'ha fet a les dar-reres edicions, perquè s'hi celebra la Muralla Market&Food.

El tall de diumenge començarà a les 11 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. També afectarà el Guimerà, entre Sant Joan Baptista de La Salle i Muralla, el carrer Jaume I, carrer Nou i l'accés del Passeig amb Muralla.

Els vehicles que circulin per la carretera de Vic en direcció al centre es desviaran cap a la plaça Infants per fer el canvi de sentit i tornar a la carretera de Vic. Els qui vagin per la carretera de Cardona cap a la Muralla hauran d'anar cap a la plaça Valldaura, i els que ho facin per la Muralla de Sant Francesc cap al centre es desviaran cap a la carretera de Cardona.



Castell de focs

Demà, diumenge, hi haurà talls de trànsit a tot l'entorn del parc de l'Agulla, on al vespre hi haurà el castell de focs. Durant tot el dia es prohibirà aparcar a les zones properes. A partir de les 5 de la tarda, però, ja no s'hi podrà accedir amb cap mena de vehicle.

La carretera de Santpedor es tallarà a l'alçada de Ca la Rodona. Els dos carrils de circulació que hi ha a partir de la rotonda del final del carrer de Sant Pau amb Santa Joaquima seran de sentit únic. El de la dreta serà únicament per a vehicles que vulguin accedir a la variant en direcció al Guix-Barcelona. El de l'esquerra es reservarà per a vianants . Un cop sobrepassada la rotonda tota la calçada quedarà lliure fins al parc.