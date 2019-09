El castell de focs reedita la seva màgia amb molt foc i música femenina

Tal i com diuen les Roba estesa, la nit és nostra. I Manresa s'ha apropiat un any de l'acte més transversal de la Festa Major en una nit tranquil·la que ha esquivat les previsions de pluja. Milers de persones han ocupat l'amfiteatre en que es converteix la zona de gespa cada any per aquestes dates disposada a deixar-se seduir per setze minuts de molt foc i un ampli repertori de cançons interpretades per cantants femenines.

Més de mitja hora després que es fes fosc, va començar un piromusical creat exclusivament per a Manresa per la companyia Pirotècnia Tomà. Un espectacle que han seguit milers de persones tant des del Parc de l'Agulla com des d'altres punts elevats de la ciutat, com la zona dels Trullols, i que ha tingut 220 quilos de foc, 35 més que l'any passat.

