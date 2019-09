El castell de focs reedita la seva màgia amb molt foc i la veu d'artistes femenines

Tal com diuen les Roba Estesa, la nit és nostra. I Manresa es va apropiar un any més l'acte més transversal de la festa major en una nit tranquil·la que va esquivar les previsions de pluja. Milers de persones van ocupar l'amfiteatre en què es converteix la zona de gespa cada any per aquestes dates, disposades a deixar-se seduir per setze minuts de molt foc i un ampli repertori de cançons interpretades per cantants femenines com Shakira, Gloria Gaynor, Madonna, Judit Nedderman i Rosalía, entre d'altres.

Més de mitja hora després que es fes fosc, va començar un piromusical creat exclusivament per a Manresa per la companyia Pirotècnia Tomàs. Un espectacle que van seguir milers de persones tant al parc de l'Agulla com des d'altres punts elevats de la ciutat, com la zona dels Trullols, i que va tenir 220 quilos de pólvora, 35 més que l'any passat.

La festa major és en bona part un seguit de rituals que converteixen la rutina en una celebració, i el castell de focs n'és l'expressió màxima. Des de tres o quatre hores abans de començar, quan encara era clar, i amb el dubte de si plouria i el cel concediria una treva, ja hi havia centenars de persones ocupant una petita parcel·la d'espai. A les 10 en punt, l'espera es va transformar en un espectacle multicolor com poques vegades ho ha estat. Des de les palmeres més gegants que omplen el cel amb una paleta de boires de diferents tons fins als sortidors que roden i espeteguen des del nivell de l'aigua, el públic va seguir amb interès l'esclat de foc i llum que va acabar un quart d'hora després d'haver començat amb un fragment de La nit és nostra de les esmentades Roba Estesa. I aleshores, es va iniciar l'altre ritual: el d'anar cap a casa o, sobretot, continuar la festa al centre de la ciutat.