Creix entre els joves la consciència feminista però les noies encara se senten insegures

Arriben dos joves que demanen un preservatiu, una parella agafen un parell de braçalets de roba i se'ls lliguen als canells, unes noies pregunten. És la necessària i instructiva rutina del Punt Lila, la iniciativa destinada a proporcionar als assistents a la festa major no tan sols informació sobre la campanya contra les agressions sexistes, sinó també un punt segur davant del risc de conductes lesives contra les dones. Tant als estands de la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel instal·lats amb motiu de la festa oficial, com al punt d'atenció de l'Alternativa, a la plaça Puigmercadal, el missatge és el mateix: tolerància zero.

«Si vaig sola, encara que estigui en un lloc on hi ha molta gent que s'ho està passant bé, no em sento del tot segura». Són paraules de la Judit, una manresana que dissabte a la nit va sortir a gaudir de la festa en companyia del Fran: ambdós es van aturar al Punt Lila de la Plana de l'Om, plena a vessar amb motiu del concert de Món DJ, per fer el mateix gest que molta altra gent, agafar un braçalet lila amb el lema «Lliures de masclismes».

Tant dels comentaris de la Judit com dels d'altres noies consultades per aquest diari, es desprèn el recel i la por que continuen sentint quan han de caminar soles, sobretot en llocs poc transitats. «Jo m'he trobat amb alguna situació desagradable per aquest motiu», afegeix la noia.

La campanya d'abast mundial del #metoo pels abusos de Hollywood, la reacció contra la sentència de La Manada i, sobretot, les dues darreres diades del 8 de març, amb manifestacions massives arreu de l'Estat, han posat sobre la taula la necessitat de lluitar més que mai contra la discriminació i l'assetjament. «A més de repartir fullets, adhesius i braçalets a qui ens ho demana», va apuntar Cristina Puig, una de les responsables del Punt Lila de la Plana de l'Om, «la nostra feina és respondre preguntes concretes que ens fa la gent, com ara 'si ens passa alguna cosa, podem venir aquí?' i 'si veiem un assetjament o una agressió durant la festa, podem adreçar-nos a vosaltres?'».

Les vilomarenques Cintia, de 17 anys, i Marina, de 18, confessaven que «sincerament, quan anem soles no ens sentim segures, sempre intentem anar amb més gent». Incidint en aquesta qüestió, van expressar la incomoditat que senten quan «ens xiulen pel carrer».

Encara més joves que elles són la Clàudia, de 15 anys, i l'Anastàsia, de 14 i que surt per primer cop durant la festa major. «Segures?», es preguntaven: «d'aquella manera», afirmaven, alhora que agraïen no haver-se trobat en cap mal pas. Però, tot i la seva joventut, tenen clar que «hauria de ser més fàcil poder sortir sense tantes preocupacions».

Per la seva part, l'Elena, de 29 anys, reconeixia haver viscut una situació molt desagradable temps enrere. «Em sento segura depèn d'on sigui», admetia, «el fet que ara hi hagi més consciència no vol dir res per a mi, perquè jo ja fa temps que soc conscient d'aquesta problemàtica. Ara, es diu en veu alta allò que ja passava abans».

Avui, amb motiu del correfoc, els Punts Lila de la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel oferiran a tothom qui ho vulgui un tros de roba de color lila: la seva missió és advertir a tothom que, qui el porta, no vol participar en l'estripada general de samarretes que és costum realitzar després del ball.

En una Festa Major Alternativa que dissabte a la nit vivia un altre ple de gom a gom a la plaça Puigmercadal, Paula Colls i Sandra Muñoz atenien l'estand lila, regentat només per noies, «per oferir un espai de confort si ens ve una noia perquè ha patit una agressió». La seva funció també implica una important tasca de mediació: si l'agressor és reconegut i el seu acte es considera lleu, s'intenta parlar-hi, però si persisteix o es mostra agressiu ,«se l'expulsa de la plaça». Evidentment, «si es tracta d'una situació molt greu, es fa una denúncia».