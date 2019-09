Doctor Prats omple la plaça Sant Domènech amb unes 5.000 persones

La temuda pluja no va espatllar el plat fort de la Festa Major de Manresa 2019 i unes 5.000 persones, segons l'Ajuntament de Manresa, van xalar de valent amb el concert de Doctor Prats a la plaça Sant Domènec.



Tot i tenir-ho tot en contra, les previsions que anunciaven mal temps i la coincidència amb el castell de focs al Parc de l'Agulla, ningú es va voler perdre l'actuació d'un dels grups més destacats del panorama musical català.



Gent de totes les edats i d'arreu de Catalunya van omplir de gom a gol la plaça i els seus voltants per cantar a viva veu cançons tan conegudes com "Tu fas" o una de les més clàssiques, "Rockamboleska".



El públic arribava fins a l'entrada al carrer de Guimerà, però això no va impedir que l'ambient fos festiu i sense cap incident destacat. Els més petits de la ciutat van ser una part del públic predominant, que van poder gaudir en família del concert.



Com és habitual en els concerts del grup terrassencs, al final de la plaça es va col·locar una carpa on hi havia pintura florescent per la cara, juntament amb samarretes i altres articles que el grup posa a la venta durant els concerts.