14 persones denuncien situacions incòmodes o tocaments al Punt Lila de la Festa Major de Manresa

La campanya de prevenció i sensibilització contra les agressions sexistes i pel consum responsable "Estima la nit", que s'ha dut a terme durant aquest cap de setmana de Festa Major de Manresa, no ha detectat incidències greus però sí que ha recollit a través del Punt Lila situat a la plana de l'Om i el carrer de Sant Miquel les queixes de 14 persones que van afirmar haver-se sentit incomodades per mirades desagradables o tocaments, segons fa balanç l'Ajuntament de Manresa. L'actuació en aquests casos des del Punt Lila va ser "parlar amb la persona i acompanyar-la i oferir-li el suport que requerís per tal que no se sentís sola en aquesta situació".

El punt de suport va atendre principalment persones que s'apropaven a la carpa per recollir informació i també els braçalets que es repartien amb el lema "Lliures de masclisme". En total se'n van repartir 1.300 durant les quatre nits de festa. També hi ha via força persones que s'hi adreçaven a demanar informació, preguntant què s'havia de fer en cas que presenciessin alguna agressió, segons fa balanç l'Ajuntament de Manresa

Dilluns a la nit del Correfoc, es van dur a terme dues iniciatives per tal de donar suport a les persones que no volien participar en l'estripada general de samarretes, costum que s'ha generalitzat en els últims anys a la plaça Major l'última nit de festa. Aquestes consistien en repartir trossos de roba lila com a distintiu per a les persones que no volien participar a l'estripada. En total es van repartir 17 metres que corresponen a 300 trossos de roba. La segona iniciativa va consistir a oferir gratuïtament samarretes a les persones que se sentien incomodes amb la samarreta trencada. Se'n van repartir un total de 178.

Igualment, durant tot el dimarts al matí s'ha posat a disposició de les dones interessades un servei d' urgències al SIAD per atendre els casos d' agressió sexistes durant les festes. No hi ha hagut cap demanda.

Punt de consums i Àngels de nit



Al llarg de totes les nits es van apropar moltes persones joves a demanar informacions diverses, però majoritàriament s'apropaven a demanar aigües o llaminadures, que es reparteixen per disminuir l'efecte de l'alcohol. Es van repartir més de 700 ampolletes d'aigua.

També es van realitzar testos d'alcoholèmia perquè les persones poguessin valorar el seu estat. En total s'han realitzat 160 testos durant les quatre nits.

D'altra banda, els Àngels de Nit van intervenir divendres, dissabte i diumenge a la nit complementant la tasca informativa i d'acompanyament que es realitzava des del Punt lila i el Punt de consums. Els àngels, a banda de repartir aigües també distribuïen barretes energètiques i preservatius, aquest any un total de 926.

"Estima la nit" ha estat una campanya de l'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Feminismes i LGTBI, Joventut, Ciutat Saludable i Cultura.