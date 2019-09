El correfoc fa esclatar el final de la festa major amb 244 quilos de pólvora

La Festa Major de Manresa va tenir ahir un final esclatant amb el correfoc. Com és tradició. 244 quilos de pirotècnia es van escampar en forma de guspires i petards en carrers i places del Barri Antic de la ciutat. Enguany amb més participants que no pas les darreres edicions, un fet que acostuma a passar cada cop que la festa balla entre final d'agost i principi de setembre. Els qui han tornat de vacances s'afegeixen a la celebració, i el correfoc és el punt culminant. En tancar edició la cercavila continuava el recorregut.

Poc després de 2/4 de 10 del vespre, amb la plaça Major ja plena de gent –i també els carrers del voltant–, es van apagar els llums. Els tabalers de Xàldiga, els qui obren el pas al foc, van arrancar amb els seus ritmes encomanadissos i poc després van començar a aparèixer les primeres guspires ataronjades. L'olor de fum i pólvora es va començar a escampar pertot arreu.

Les fogueres i els seus acompanyants fogaines, amb els seus fuets; els capgirells amb els seus vestits i màscares en forma de figura alada i amb les seves carretilles de foc blanc; i els moixogants, mig dona i mig monstre, i les seves traques que fan saltar la gent, van ser els primers d'aparèixer. Van protagonitzar la primera moscada del correfoc. Immediatament després s'hi van afegir les bèsties de la imatgeria de Xàldiga. Des de l'impotent Asmodeu fins als elements més àgils com la Mulassa o el Nas de Sutge i el Coll Llarg, passant per la Víbria, el Drac o la Gàrgola. Sense oblidar el Bou, que, com marca la tradició, havia de sortir al final de la cercavila de foc. Tot al ritme dels tabalers i sota la supervisió i control dels membres de seguretat de Xàldiga, el SAC.

Quan es va acabar la primera moscada a la plaça Major, la gentada que anava darrere els dimonis i la imatgeria de Xàldiga per buscar i saltar sota les guspires va iniciar el recorregut de la cercavila pel carrer de Sant Miquel. El primer a entrar-hi va ser l'Asmodeu. Estret com és el carrer, qui va voler i també qui no va voler es va amarar de foc i fum. A partir d'aquí es va dur a terme el recorregut habitual: carrer de les Piques, plaça d'en Creus, Arbonés i plaça Montserrat, un dels punts més calents del correfoc. Enguany amb novetats. Per reforçar la seguretat de l'edifici dels jutjats Xàldiga va fer canvis en la pirotècnia fixa.

La gentada va continuar pel carrer Santa Maria, plaça Gispert, Vilanova, Plana de l'Om, carrer Nou, Metge Planas, plaça Pedregar i plaça del Carme, on hi va haver una moscada també amb elements nous en la pirotècnia. D'aquí va continuar pel carrer Cap del Rec i plaça Major, on s'havia de celebrar la doble moscada i havia d'aparèixer el Bou amb la seva variada pirotècnia, per culminar amb l'esclat final de la festa. També n'hi va haver quan es va acabar el foc i es van encendre els llums, que és quan la plaça Major s'acostuma a omplir per ballar al ritme de la música. Posteriorment era previst que se celebrés el ball del correfoc amb l'actuació del grup Hey Pachucos! El final de festa ideal tant per als que van participar a la cercavila com per als qui els fa respecte el foc.