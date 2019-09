La festa del foc manresana deixa un total de 62 persones ferides

El correfoc de Manresa va deixar, ahir a la nit, un total de 62 persones ferides, segons dades facilitades per Protecció Civil. La majoria d'atencions es van fer per cremades. D'aquestes, 5 van ser cremades als ulls. A banda, hi va haver 8 persones ateses per esquinços i 6 participants del correfoc van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons ha pogut saber aquest diari, també hi va haver algunes atencions sanitàries derivades d'estats etílics.

Durant la festa del foc hi va haver més de 130 professionals que van vetllar per la seguretat i van prestar assistència sanitària a qui fes falta. La majoria eren membres de Creu Roja. La resta, policies locals, mossos d'esquadra, bombers, personal mèdic i assistencial d'Althaia i voluntaris d'ADF, a més a més dels membres de seguretat de Xàldiga. El centre de comandament es va instal·lar a la plaça d'Europa.