Manresa estudia crear l'any vinent una unitat per desplegar l'aturat observatori de civisme

L'Ajuntament de Manresa va impulsar a final del 2012 l'observatori de civisme, una eina per gestionar i resoldre les queixes i incidències derivades de l'incivisme a la ciutat. Desactivada el 2015, ara tenen la intenció de tornar-la a posar en marxa.

En els deu primers mesos de funcionament de l'observatori es van detectar prop de 6.000 avisos per actes incívics a Manresa, la majoria per denunciar vehicles estacionats indegudament, per molèsties i soroll, i per vandalisme. Dels centenars d'avisos se'n van derivar unes 300 multes. Ara bé, l'eina només es va utilitzar durant el mandat 2011-2015, segons informació aportada pel consistori. De fet, les últimes dades de què disposa aquest diari sobre l'observatori de civisme són les de final del 2013. Des de llavors tot apunta que va anar perdent força i va acabar inutilitzat.

Segons ha pogut saber Regió7, la voluntat del nou govern és crear l'any vinent una unitat específica per desplegar «amb tota la seva magnitud» el Pla de Civisme, que es va elaborar també durant el mandat 2011-2015 i del qual és fruit l'observatori abans esmentat. En el mateix període (el 2012) es va aprovar la nova ordenança de civisme, que tipifica les accions incíviques i estableix les sancions a aplicar.

L'ordenança és un instrument regulador i el Pla de Civisme, en canvi, és un document estratègic que marca les prioritats i actuacions a fer per a cada mandat. La unitat que es vol crear l'any que ve per aglutinar de nou sota un sol paraigua les incidències, queixes i avisos d'incivisme que entren al consistori dependria directament de la regidoria de Barris, Acció Comunitària i Civisme, cartera que és en mans de Núria Masgrau des del juny passat.

Fins ara, des de cada àrea



Després que l'observatori quedés oblidat en un calaix, i fins ara, el que fa l'Ajuntament és canalitzar les denúncies ciutadanes per incivisme a través de les diferents àrees i serveis consistorials. Per exemple, es divideixen segons si corresponen a temes de neteja, animals, sorolls, vandalisme... L'objectiu és recuperar una sola eina que englobi les queixes que es registren per accions incíviques a Manresa i tractar-les, tramitar-les i resoldre-les des d'allà.

A banda de l'observatori, el Pla de Civisme presentat el 2012 incloïa l'elaboració d'un mapa que situés els punts de la ciutat amb més fets incívics i quins eren aquests fets, i també un calendari que assenyalés quan s'havia produït cada acte. El mapa encara està actiu i es pot consultar al web de l'Ajuntament (manresa.cat), posant al cercador «mapa d'incidències d'actes incívics». Hi apareixen marcades per colors incidències relacionades amb animals, vandalisme, brutícia al carrer o grafits, que provenen de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.