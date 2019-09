Iniciativa dels veïns de la torre de Santa Caterina: recolliran diners per millorar l'espai

L'Associació de Veïns de la Torre Santa Caterina inicia una campanya de mecenatge per recollir diners amb els quals materialitzar el projecte de millora i adequació de l'esplanada de la torre Santa Caterina.

L'objectiu del projecte, han explicat avui dimecres en roda de premsa, és "donar resposta a l'actual abandonament de l'esplanada de la torre, i de la mateixa torre, per tal de dotar-la d'uns espais i condicions que permetin el seu ús d'espai verd i de lleure a tots els habitants de Manresa".

Han destacat que "l'estat actual de l'entorn de la torre no és el més adequat per incentivar als ciutadans a visitar-la, a causa de la seva manca de subministrament d'aigua i d'enllumenat públic; a més a més, no hi ha cap zona prevista per seure, descansar o gaudir de les seves vistes privilegiades. No obstant, l'accés a través del camí que puja des de la Guia sí que és un bon incentiu per tal de fer ús d'aquest espai lliure de la ciutat, per tant, és una llàstima que el final d'un camí tan interessant acabi en un espai a on poca cosa s'hi pot fer", lamenten.

En segon lloc, expliquen, "la proposta vol realitzar-se amb la major simplicitat possible, tenint en compte que estem en un espai rural, el qual gaudeix d'unes panoràmiques immillorables de la ciutat de Manresa per un cantó i de les muntanyes de Montserrat, per l'altre. A tot això cal afegir que el Camí Ignasià passa per aquest indret i és una oportunitat clau per tal de ressaltar la història de Sant Ignasi i el seu pas per la ciutat de Manresa".

La proposta de millora de l'espai "gira entorn a la materialització de tres zones o espais amb tres usos bàsics diferents, que són: la zona d'accés de vehicles rodats amb un espai per poder-hi aparcar, una zona on poder realitzar activitats i contemplar les múltiples vistes que ofereix aquest indret i, finalment, una zona de lleure i de descans al voltant de la torre. Tot i així, per tal de generar una unitat i coherència de projecte, les diferents zones tindran un nexe en comú: el pas del Camí Ignasià, que uneix i cus els diferents espais de forma transversal".

És per materialitzar aquesta proposta que es demana a la ciutadania que participi a l'hora de fer aportacions econòmiques a través de la campanya de mecenatge, que començarà durant la Festa Major de la Torre Santa Caterina 2019, els propers dies 14, 15 i 22 de setembre.

A les fotos inferiors, dues vistes des de l'esplanada (Arxiu/Salvador Redó)