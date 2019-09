Jocs fets a partir de material reutilitzat s'escampen per la plaça Sant Domènec

Infants jugant a Sant Domènec, on hi havia una quarantena de jocs de la companyia Guixot de 8, ahir

Els jocs al carrer del Centre d'Animació i Esplai (CAE) han agafat el relleu de la festa major i, en certa forma, hi donen continuïtat omplint places del Centre Històric. Ahir la 17a edició de la Setmana de Jocs al Carrer es va posar en marxa escampant tot de joguines a la plaça Sant Domènec. La proposta «Gargot picat», de la companyia Guixot de 8, va donar el tret de sortida de les activitats lúdiques que hi haurà cada tarda a 6 places del Barri Antic i també, per primera vegada, a l'Anònima.

Enginys fets amb tota mena de materials reutilitzats com paelles velles, coladors, plats, somiers, cullerots o bicis estàtiques velles van ser ahir els jocs que hi havia a Sant Domènec. Petits, i al seu dar-rere els grans, no paraven d'anar d'un cantó a l'altre per jugar-hi. La Setmana de Jocs al Carrer va arrencar amb força.

L'autor dels ginys, Joan Rovira, explicava que els materials «tenen una vida llarga», i que el seu objectiu «és fer el millor joc del món. N'he fet 450. Són 450 fracassos, però jo ho continuo intentant». També afirmava que «la imaginació s'alimenta imaginant. I la imaginació és el més important que tenim, no pas la intel·ligència». Amb la quarantena de jocs que hi havia a Sant Domènec va convidar a fer volar la imaginació «a nanos de totes les alçades».

També ahir al vespre es van posar en marxa les Nits de Joc que es fan a la plaça Major de les 10 de la nit fins a 2/4 d'1. Enguany amb accions dinamitzades. La Setmana de Jocs al Carrer pròpiament dita començarà avui. A partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins a 2/4 de 9 del vespre hi haurà activitat a 6 places de Manresa i també a l'Anònima. A la plaça Sant Domènec hi haurà jocs de taula; la plaça Major es destinarà a jocs infantils per a nens i nenes d'1 a 4 anys i també hi haurà la furgoneta del LAB 0_6 de la Fundació Universitària del Bages; a la Plana de l'Om s'hi concentraran els jocs d'habilitat, i a la de la Mel els de construcció. A la plaça del mercat de Puigmercadal s'hi podran trobar jocs simbòlics, i enguany la plaça Europa s'ha afegit al recorregut. Hi haurà jocs amb paper.



L'Anònima també juga

La incorporació de l'Anònima és la gran novetat de la Setmana de Jocs al Carrer d'enguany. Per primera vegada el certamen lúdic disposarà d'un espai fix i cobert, i també el Centre Històric. Acollirà l'espai Kapla, un joc de construcció, que fins ara era a la Plana de l'Om. Per al CAE, «més enllà de sumar un espai nou s'ha pres aquesta decisió amb la intenció de posar l'accent en el fet que la recuperació de l'Anònima per a la ciutat també hauria d'estar associada al lleure i al joc».

A més a més, durant tots aquests dies hi haurà gimcana i jocs d'enigmes, i la presentació de dos jocs de taula: «On the origin of species» i «Municipal».