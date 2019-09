L'Ateneu de les Piques reobrirà a final d'any reconvertit en el restaurant Cau de l'Ateneu

Expliquen que els agrada el rock-and-roll, que és el mateix que dir que els reptes difícils no els espanten. Jacint Soler, santpedorenc i membre de la família del restaurant Solers d'aquest poble, i Xaro López, badalonina de naixement, són els responsables que l'Ateneu de les Piques (1903) recuperi l'activitat després d'estar tancat durant nou anys. Ho farà a final d'any -a mitjan novembre, si es compleixen les previsions- reconvertit en el restaurant Cau de l'Ateneu.

La protagonista del nou negoci de restauració serà la «cuina tradicional millorada» i elaborada amb productes de proximitat. Soler i López asseguren que, pel que han vist a les botigues i al mercat que tenen a l'entorn, no els en faltaran. En aquest sentit, comenten que «venim a sumar-nos al motor del barri». De moment, ja fa setmanes que estan fent obres a l'edifici ubicat al xamfrà entre el carrer de les Piques i el de Na Bastardes, al Barri Antic, on afirmen que han estat rebuts amb els braços oberts pels veïns i la gent que hi passa.

El matrimoni, que resideix a Santpedor, torna treballar al Bages, expliquen, pels seus dos fills, la Queralt i el Gerard. Durant nou anys han portat el restaurant Cau Faluga a Manlleu, un dels edificis més representatius del patrimoni industrial del Ter, on va viure la família del pintor Santiago Rusiñol, i que ha estat recomanat cinc anys seguits a la guia Michelin. Els viatges, juntament amb els horaris impossibles que imposa un negoci de restauració, però, no eren els millors companys per a l'estabilitat de la família. La solució als seus problemes la van trobar el juliol de l'any passat. Mentre passejaven per Manresa van passar per davant de l'Ateneu de les Piques i del cartell que informava que es llogava. Es van posar en contacte amb el propietari i el seu projecte el va convèncer per poder arribar a un acord i fixar un lloguer.

El Cau de l'Ateneu «inclourà un menjador de vora 100 m2 amb només sis taules amb visió a la cuina, que estarà al mig i serà visible des de tot arreu». La mateixa proposta culinària se servirà a l'entrada «en un gastrobar amb format més gamberro. Farem algun plat en directe davant la gent, no hi haurà estovalles, potser amb mitges racions per ajustar el preu... Vol ser com una botiga de barri», amb un horari més generós i versàtil. El tercer espai, a la sala de l'esquerra de l'edifici, serà per a grups. «S'hi podran fer les dues coses: un format més seriós o un més gamber-ret». En aquest cas, amb reserva anticipada.

Al jardí, un dels grans potencials de l'Ateneu, que s'adequarà amb una tarima de fusta i un tros enjardinat, s'hi reproduiran els tres espais interiors, amb «una part per a la sala de grups; taules per menjar a fora per al menjador i una altra part per al gastrobar». No s'hi podrà fumar però hi ha una smoke corner per a qui no pugui passar sense la cigarreta.

Al pis superior hi haurà els banys, on s'arribarà amb una escala de cargol que han recuperat amb les obres. A la planta baixa, on hi haurà el celler, també hi haurà un bany per a persones amb mobilitat reduïda