La plaça gran llueix decoració l'endemà de la festa

La tradició, després del correfoc, d'estripar-se la samarreta entre el públic que assisteix al ball va deixar, ahir al matí, una imatge que es repeteix cada any: els cables per a la pirotècnia penjats a la plaça Major plens de camisetes esquinçades. Un fins l'any vinent a la festa. Talment com la imatge del servei de neteja esbandint amb aigua els carrers on hi va haver gresca i el servei de manteniment recollint les tanques instal·lades amb motiu de la festa.