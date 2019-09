Es presenta «Municipa!», un joc de taula per viure l'experiència de governar una ciutat

Coincidint amb la Setmana de Jocs al Carrer, Manresa ha presentat avui Municipa!, un nou joc de taula que té l'objectiu d'acostar l'administració a la ciutadania i ajudar a entendre les competències municipals i la tasca de l'alcalde, regidors i tècnics. Aquest joc de taula ha estat creat per l'e ntitat CAE i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Aquest iniciativa s'emmarca dins les línies de treball engegades la passada legislatura des de la regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament per fomentar la participació i la implicació activa dels manresans i manresanes en tot allò que afecta la vida col·lectiva del municipi i se suma a l'edició el març passat del llibretó per explicar el nou reglament de participació ciutadana, com a eines per ajudar a incidir en les polítiques municipals.

Els detalls de la seva filosofia, dels seus continguts, de les regles i la mecànica de funcionament d'aquest joc de taula s'han donat a conèixer avui al migdia per la regidora de Recursos Humans i Govern Obert de l'Ajuntament de Manresa, Muntsa Clotet; el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; i pels membres del CAE, Ignasi Muncunill i Ferran Renalias.

Pol Huguet ha mostrat la seva "satisfacció" per la creació d'aquest joc "molt divertit", al qual pot jugar "qualsevol persona de Manresa, de Catalunya i del món (si entén el català). Per al regidor, l'objectiu és "passar-ho bé, mentre es posa en la pell d'un regidor o un tècnic i aprèn a gestionar els recursos municipals".

Ferran Renalias ha explicat que a l'hora de dissenyar el joc "hem tingut clar que havia de ser principalment un joc divertit, i després aprofitar aquesta diversió per aconseguir un aprenentatge". Per al membre del CAE "Municipa! "és un joc de regles senzilles i adreçat a tots els públics".

Ignasi Muncunill ha manifestat "que pot jugar tothom a partir dels 10 anys i que els partides es poden fer amb dos, tres o quatre jugadors". Pel que fa a la mecànica del joc, el director del CAE, Municipa! recrea la gestió que ha de fer un equip de regidors i regidores al llarg dels quatre anys que dura una legislatura per millorar la ciutat i, al mateix temps, aconseguir una major popularitat personal, un element clau per optar a la reelecció en les següents eleccions. En el joc els jugadors destinen els recursos que tenen al seu abast –econòmics i tècnics- per completar el màxim nombre de projectes adreçats a millorar la ciutat, en alguns casos, quan els projectes són complexos, la col·laboració és essencial. Però cal anar alerta: sempre hi ha algú a qui li agrada molt apuntar-se a tots els mèrits i sortir a les fotografies.

El nou joc prioritza l'aspecte lúdic per davant dels continguts amb la voluntat de fer passar una bona estona amb la família o els amics, jugant i aprenent. Si bé Municipa! té un plantejament competitiu per afavorir la rivalitat i una certa picaresca entre les persones que hi juguen, la seva mecànica genera també escenaris i situacions de joc que requereixen de la col·laboració entre participants per poder assolir objectius comuns.



Objectiu i components del joc



L'objectiu del joc és aconseguir el màxim progrés per a la ciutat. El regidor que al final de la partida hagi sumat i aportat més punts de progrés, serà el guanyador. En cas d'empat, el guanyador serà aquell que estigui més ben valorat o amb major popularitat.

El joc està compost per un tauler de puntuació on es marcarà els torns de joc (4 anys x 4 trimestres) i les puntuacions de progrés i de popularitat de cada jugador; 36 cartes de projectes polítics diferenciades en 3 nivells per a partides de 2, 3 o jugadors/es; 25 cartes d'esdeveniments; 4 jocs de 4 colors diferents de 10 fitxes de recursos; 2 marcadors de 4 colors diferents per als marcadors de progrés i popularitat; i marcador de temps i llibret de regles.



Se n'han editat 250 exemplars



Muntsa Clotet ha informat que s'han editat 250 exemplars d'aquest nou joc. Properament es donarà a conèixer a les escoles i centres d'educació en el lleure i s'organitzaran tallers per explicar el seu funcionament. És previst distribuir-lo a diferents espais on es podrà jugar com són: El Club del Joc dels Dijous (CAE); la Kampana; l'Oficina Jove; els centres cívics Selves i Carner i Casal de les Escodines; i la Ludoteca Ludugurus.



La regidora de Recursos Humans i Govern Obert també ha subratllat que "el joc és molt divertit" i ha afegit "que esperem que tingui una molt bona acollida". En aquest sentit ha anunciat que demà, a les 10 del vespre, s'estrenarà el nou joc durant el Club del Joc, a la plaça Major.