Queixes veïnals per l'incivisme que han de patir les nits de festa

La festa fins ben entrada la matinada i la beguda fan una suma inevitable, que és haver d'anar al vàter sovint. Per la festa major, l'Ajuntament n'instal·la de portàtils però, sigui perquè potser no són suficients o perquè no s'utilitzen, enguany, novament, hi ha veïns que han lamentat que el seu carrer ha hagut de suportar l'incivisme d'uns quants.

És el cas del carrer dels Predicadors. Un veí que ha preferit no donar-se a conèixer, i que informa que parla en nom dels veïns del vial, explica que «m'agrada la festa major i entenc que durant tres dies patiré les conseqüències, amb música fins a les 3 de la matinada com a mínim; la cercavila amb trabucaires i altres de bon matí, però hi ha certes coses que deixen de ser tolerables». Es pregunta si enguany s'han instal·lat prou lavabos a la ciutat perquè, denuncia, el seu carrer s'ha convertit en un lloc que els incívics han deixat ple d'orins i de vomitades, inclosos uns excrements que semblaven d'una persona en una entrada.

No és l'únic que es queixa. També ho ha fet un veí del carrer de Na Bastardes, que, tot i penjar cartells al vial per advertir els incívics que no hi eren benvinguts, ha tornat a conviure amb escenes marcades pels que van anar a orinar al carrer situat a tocar de la Plana de l'Om, els que hi van anar a esnifar coca i els qui fins van aprofitar la discreció del vial per mantenir-hi relacions sexuals. Per al veí seria urgent crear una taula per tractar un tema que es repeteix any rere any. Ahir, l'Ajuntament va fer un balanç positiu pel que fa a la campanya pel consum responsable. Es van repartir més de 700 ampolletes d'aigua, es van fer 160 tests d'alcoholèmia i es van repartir 926 preservatius.