Viladordis agraeix la millora de la carretera en el programa festiu

El barri de Viladordis celebrarà els dies 7, 8 i 9 la festa major. La comissió de festes ha aprofitat el programa d'actes per agrair la millora de la carretera que connecta el barri amb Manresa i, alhora, li permet agafar la C-55 en direcció a Barcelona sense haver d'anar fins a la rotonda de la Pujada Roja.

Dissabte, a les 6 de la tarda, hi haurà tallers per a infants amb Hans Bösch; a les 9 del vespre, botifarrada, i a les 10, ball amb Raül. Diumenge, a la 1 del migdia, concert amb la Unió Musical del Bages, i vermut. També hi haurà toc de campanes i dues misses.