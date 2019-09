131 farells per il·luminar Montserrat i 18 marxes de torxes precediran la Diada

131 farells encesos a les agulles de Montserrat per recordar els 131 presidents de la Generalitat i per reclamar la independència de Catalunya, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels polítics exiliats. L'acció Llum i Llibertat precedirà, el 10 de setembre, les marxes de torxes que se celebraran aquell mateix dia, i la Diada de l'endemà.

Aquest dijous al migdia, a la seu d'Òmnium Bages-Moianès a Manresa, n'han fet la presentació membres de les entitats implicades, que formen part de de la comissió Llum i Llibertat. Marc Sellarès (Artistes per la República), Joan Brunet (Centre Excursionista de la Comarca del Bages), Pep Peraire (ANC Manresa), Marta Torra (Òmnium Cultural Bages-Moianès), Jordi Corrons (president d'Òmnium Cultural Bages-Moianès) i Pius X Sisa (ANC Manresa).

Més de mig miler persones s'han inscrit per participar en la iniciativa d'il·luminar en la vigília de la Diada el massís de Montserrat, imitant a gran escala l'acció que va fer el Centre Excursionista Montserrat fa 22 anys per celebrar el seu 75è aniversari il·luminant 75 agulles. Des de l'organització han habilitat una vintena de punts, fora del parc natural, per poder seguir l'acció i demanen a la ciutadania que no es desplaci a la muntanya per qüestions de seguretat i evitar la massificació.

L'acció comptarà, alhora, amb un grup de fotògrafs voluntaris que capturaran l'acció i s'aprofitarà per enregistrar-la per a l'elaboració d'un documental que es vol portar a diversos festivals; també es farà una gigafoto i es prendran imatges amb drons i un helicòpter. Entre els participants hi haurà l'escalador de 80 anys Jordi Pons. D'altra banda, s'ha enviat un farell a la Casa de la República de Waterloo, on hi ha el president Carles Puigdemont, que l'encendrà al mateix temps que s'encenguin els repartits per Monserrat.

Els llocs per seguir-ho



Els farells s'encendran a 2/4 de 9 del vespre fins a 2/4 de 8 del matí de l'endemà, de manera que els escaladors hauran de passar la nit als cims. Per això s'ha insistit des de l'organització, que activarà una comissió de seguretat amb seu al monestir de Montserrat, que la gent ho segueixi des dels miradors o des d'altres punts (Marganell, la torre de Santa Caterina, Bufalvent...) però que es deixi l'escalada als professionals i les demés persones inscrites per evitar ensurts innecessaris. Sí que han fet una crida als voluntaris entesos en la muntanya que vulgui acompanyar els fotògrafs. Es poden apuntar a info@llumillibertat.cat.



Actes al Bruc i a Puigterrà



Prèviament a l'encesa (20.30 h), a 2/4 de 8 del vespre, a la zona esportiva del Bruc, es farà un acte polític d'àmbit nacional on intervindrà l'alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, seguida de la lectura d'un manifest i la intervenció d'un representant de cadascuna de les entitats organitzadores de l'acte: Roser Oduber (Artistes de la República), Pep Cruanyes (vicepresident de l'ANC), Marina Llansana (vicepresidenta d'Òmnium Cultural) i Jordi Merino (president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya). A les 9 hi haurà un sopar popular a càrrec del grup Cavall Bernat.

El mateix dia 10, a Manresa, a 3/4 de 8 del vespre, abans de la tradicional Marxa de Torxes, es farà el seguiment de l'acció de Llum i Libertat a Puigterrà per veure l'encesa dels farells. Inclourà la intervenció de Gabriela Serra, exdiputada al Parlament de Catalunya.

11a Marxa de Torxes



Una hora després de l'acte a Puigterrà començarà la Marxa de Torxes des de Crist Rei fins a la plaça Major, on hi haurà les intervencions de l'advocat David Casellas i de la periodista Marta Roqueta. Al costat de la de la capital del Bages, es faran 18 marxes més, entre el Bages i el Moianès. Enguany, set municipis del Bages, però, faran una edició especial atès que han unit esforços per anar a la presó de Lledoners.

A Manresa, les torxes es poden adquirir per 3 euros a l'espai Òmnium, al carrer de Sobrerroca i el mateix dia de la marxa a Crist Rei, fins a esgotar existències.

Diada a Barcelona



El dia de la Diada, des del Bages és previst que surtin una seixantena d'autocars cap a Barcelona (tram 9). Quant a les samarretes, és previst vendre'n entre 1.200 i 1,300. La sortida dels autocars serà a 2/4 de 2 del migdia des de l'estació d'autobusos. No s'habilitaran trens perquè en anteriors edicions s'ha vist que no va acabar de funcionar. Els organitzadors han valorat que les xifres esmentades són similars a anteriors edicions però una mica inferiors a l'any passat, que «va ser excepcional».