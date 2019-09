DEBAT | El correfoc en diumenge i el castell de focs en dilluns?

Podria funcionar celebrar el correfoc el diumenge i tancar la festa amb el castell de focs, en dilluns? Es podrien incloure més balls en el programa? Aquestes són només dues de les idees que posen sobre la taula els lectors de Regió7 per millorar la Festa Major de Manresa. Quan l'edició del 2019 encara és fresca a la memòria, el diari ha obert un debat a les xarxes socials per demanar quins canvis es podrien introduir al programa i la resposta ha estat alta.

Entre el centenar de comentaris reunits, han sortit opinions de tota mena, però predominen els qui demanen un intercanvi de dates entre el correfoc i el castell de focs. Arrodonir la festa amb els focs artificials com a cloenda; tenir un dia més per descansar després del correfoc i el seu concert; no haver-se de desplaçar a l'Agulla per després tornar al centre pels concerts i els balls; o no acabar tant tard el darrer dia de festa són alguns dels motius que s'aporten per justificar el canvi de dates. Demanat sobre aquesta proposta, l'Ajuntament ha argumentat que moure el castell de focs a un dia laborable als municipis de l'entorn és complicat perquè cal tallar el trànsit durant tota la tarda i fins la mitjanit. I per altra banda, avançar el correfoc un dia, implicaria que Xàldiga, els organitzadors, tindrien menys temps per muntar la pirotècnia.

El correfoc, en diumenge, i el castell de focs, el dilluns



Apostaria per concentrar la festa major de dijous a dilluns amb actes potents i de qualitat i portar grups i/o artistes de renom nacional... de ben segur la gent hi aniria en massa i quedaria una festa major molt més lluïda. També posaria el correfoc i el ball del correfoc diumenge i castell de focs dilluns vespre. (Enric Moral)

Menys actes i més qualitat. I passar el castell de focs a dilluns i el correfoc a diumenge. El programari d'aquest any, massa embolicat! (Tatiana Martinez Bonache)

Si que tot i ser un clàssic, estaria molt bé que el correfoc fos diumenge, que com a mínim la gent de Manresa pugui descansar el dia següent. I els focs dissabte o dilluns, com a tancament. (Raquel Rubio)

Doncs el que demanem des de fa molt de temps. Posar el correfoc a diumenge i el castell de focs a dilluns. El concert posar-lo divendres o dissabte, que ja estem al centre de Manresa, i no mobilitzar tothom cap al Parc de l'Agulla i després tothom cap a la plaça de Sant Domènec, quan després queden altres dies que per la nit no se sap on anar. Donem moviment i negoci al centre de Manresa, i acabem la festa al parc de l'Agulla... i d'hora, que l'endemà es treballa. El programa de la festa major és pràcticament igual que fa 20 anys (o més) enrere. (Txell Ins)

Correfoc diumenge, focs dilluns. (Francesc L. Osteópata)

Canviaria el dia del correfoc al diumenge i el castell de foc al dilluns. (Enric Servat Frizón)

El correfoc podria ser el diumenge, que dilluns molts treballem fora i dura. El castell de focs dilluns, i a les 11 tots cap a caseta (Yasmina RS)

A tot arreu els focs artificials són el final de festa. (Juli Merino)

Sobre els concerts i els balls



Per posar una cosa ha millorar, el concert de la plaça de Sant Domenec, fer-lo en un lloc més gran. Estàvem un pel estrets. (Olga Aloy)

Menys rumba i més punkrock! (Gerard Perarnau Lanza)

"No us sembla que per la gent a qui agrada ballar no es fa ni un ball com cal? I gràcies a l'empresa de restauració Diesa, que salven l'expedient, això sí, fins les 12 i cap a casa com la ventafocs. Algú recorda el balls de festa major a l'envelat fins les 4 o, 5 del mati? (Josep Planell)

Jo eliminaria trabucaires i afegiria més orquestres (Jordi Garcia Muñoz)

Més actes familiars i més implicació ciutadana



Donar-li més alegria, festivitat i implicació de les families als carrers. Mireu Granollers: en 9 dies més de 250 actes (Natxo Borràs)

L'única pega que veig es la poca implicació de la gent en tots els actes, hi va poca gent, i després els que no hi van, ho critiquen. (Jordi Ramos)

La Mostra del correfoc



La Mostra està molt bé, però s'hauria de fer en un lloc més obert o d'una altra manera. Els que queden al darrere i amb nens pujats a les espatlles no es veu res. (Xavier Estrada Sanchez)