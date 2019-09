A partir d'avui, 5 de setembre, s'ha obert un segon període per presentar sol·licituds per les llars d'infants públiques de Manresa. Les famílies que no varen presentar sol·licitud dins el termini habitual podran sol·licitar plaça a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), fins al 10 de setembre, de 9 a 13 h, per si durant el curs escolar queden places vacants.

Es pot fer sol·licitud per a infants nascuts entre l'1 de gener de 2017 i el 23 de maig de 2019.

Aquesta sol·licitud passarà a formar part d'una segona llista d'espera, que quedarà oberta fins a finals de març de 2020.

L'OME es troba ubicada a l'Edifici Infants (Carretera de Vic, 16).

Per a més informació i accés a la documentació es pot consultar a la web municipal, concretament a l'adreça