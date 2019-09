Es posa en marxa la primera gran promoció d'habitatges de Manresa després de la crisi

El projecte per construir una seixantena de pisos d'alt nivell al carrer de la Concòrdia de Manresa va posar-se en marxa ahir. És la primera gran promoció d'habitatges a la ciutat després de la crisi immobiliària de l'última dècada, tal com ja va avançar Regió7 (vegeu edició del 16 d'abril). Al darrere hi ha la promotora Metrovacesa, que és propietària de tres parcel·les annexes. Els 61 pisos es construeixen a la que hi ha a tocar de la llar d'infants La Ginesta, just davant de la torre d'en Vinyes.

Els treballs per preparar el ter-reny van començar ahir. Al migdia hi havia tres treballadors revisant el terreny i també una màquina excavadora, tot i que encara no en funcionament. Fa uns dies la parcel·la ja es va envoltar amb tanques metàl·liques per marcar-ne el perímetre. De fet, les obres s'havien d'haver iniciat ja a principi d'estiu, quan la promotora va obtenir la llicència, però fonts de l'empresa han assegurat que es va prendre la decisió de deixar-ho per al setembre perquè durant els mesos de juliol i agost no preveien poder avançar gaire.

Antxon Iriondo, director territorial de Metrovacesa a Catalunya i Balears, va explicar ahir a aquest diari que un cop neta la parcel·la –les canyes es van treure dimarts– es procediria a dur a terme el replanteig de l'obra, és a dir, el treball topogràfic que permet plasmar sobre el terreny el descrit als plànols, el desbrossament i l'excavació de terres per preparar la fonamentació. Els dos edificis que s'hi construiran seran a peu de carrer, sense soterrani, i per tant no és necessari excavar amb profunditat ni construir murs pantalla per contenir les terres.

La promoció, que du el nom de Residencial Mirador de Montser-rat per les bones vistes que tindran els pisos de Montserrat, inclou dos edificis: d'una banda, el primer que es construirà, un bloc lineal de planta baixa –sense pisos ni locals– més 5 plantes útils, que s'aixecarà paral·lel al carrer i que tindrà 38 pisos; i de l'altra, un bloc quadrat que es farà a la part de la parcel·la més propera a la torre Vinyes, i que constarà de 23 habitatges.

La previsió de Metrovacesa és que les obres s'acabin a final de l'any que ve i els pisos, que disposaran de garatge, piscina i una zona comunitària, es comencin a entregar abans del 2021.