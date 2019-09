Turisme busca figurants per fer imatges promocionals dels atractius de Manresa

La Fundació Turisme i Fires de Manresa busca voluntaris per a fer de figurants en una sessió de fotos als principals espais turístics de Manresa per al dissabte 14 de setembre. Aquestes fotografies es faran servir en materials de difusió i publicitat i en imatges de promoció elaborats per Manresa Turisme. Si les condicions meteorològiques no són favorables, la sessió s'aplaçarà al 21 de setembre.

Es tracta de dues sessions, una de matí, de 9 a 13 h, en espais com el Passeig, plaça Sant Domènec, carrer del Born i Plana de l'Om amb els seus edificis modernistes i barrocs, i la basílica de la Seu, que inclou accedir a les cobertes i un tast de vins de la DO Pla de Bages a l'atri. I una altra sessió de tarda, de 17 a 19 h, que es desenvoluparà a la Cova de Sant Ignasi i al Carrer del Balç, aquest últim amb un tast de productes del pelegrí elaborats per Mas de la Sala.

Per aquestes sessions es necessiten figurants de totes les edats i perfils. La participació és voluntària i els participants, a més d'obtenir les fotografies professionals realitzades, podran gaudir dels tastos de les sessions. Es pot participar en una de les dues sessions, en ambdues o bé en algun dels espais per separat.

Per participar, només cal enviar una fotografia actual amb el nom complet, edat, telèfon de contacte i sessió o sessions en les què es vol col·laborar a comercial@manresaturisme.cat abans del 10 de setembre. Caldrà signar un document de cessió de drets, el dia de la sessió.