Els únics quatre pipicans que hi ha a Manresa són petits i no estan cuidats

Manresa té quatre pipicans, és a dir, quatre espais destinats a l'esbarjo i les necessitats dels gossos dins la trama urbana. Però són petits, sovint estan bruts i plens d'herbes, algun no té ni porta, i cap d'ells és al centre. Diversos propietaris d'animals han denunciat a Regió7 l'abandonament d'aquests espais i la necessitat de disposar de més solars tancats on els gossos puguin anar deslligats. També han fet arribar el seu malestar per l'increment de sancions imposades a amos de gossos per dur-los deslligats en espais on és prohibit, com ara el pati del Casino, el parc de la Seu i Casa Caritat.

La manca de pipicans i el poc manteniment que s'hi fa, segons els afectats, provoca que molts propietaris de gossos optin per passejar-los en altres indrets i els acabin deixant deslligats, fet que pot comportar una sanció per part de la Policia Local, ja que en l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics està establerta la prohibició de dur els gossos deslligats excepte a les zones tancades habilitades per al seu esbarjo.



No se'n salva ni un

Com dèiem, però, a Manresa només n'hi ha quatre: al carrer de Cerdanya (davant de l'escola Bages), al carrer de Joan Fuster (el que va cap als cinemes), al carrer de l'Arquitecte Montagut (a la Font dels Capellans) i al carrer de Puig i Cadafalch (a Cal Gravat). Aquest diari ha revisat l'estat actual en què es troben aquests espais per a gossos amb l'ajuda de David Fernández, un manresà que ha engegat una campanya de recollida de firmes per demanar a l'Ajuntament més pipicans i que es tingui cura dels ja existents.

Pel que fa al primer, al carrer de Cerdanya, les tanques metàl·liques que l'envolten s'han reparat recentment per tapar els forats que deixaven lliure accés a les vies del tren, que hi passen pel darrere, però encara hi ha parts on el tancat té deficiències. A més, el solar és ple d'herbes altes i es desbrossa molt pocs cops l'any, denuncia Fernández: «Això el fa gairebé impracticable».

La zona d'higiene canina del carrer de Joan Fuster és una esplanada de terra, quadrada i delimitada per tanques metàl·liques, com la del carrer Cerdanya, que impedeixen que els gossos s'escapin. Usuaris consultats per aquest diari consideren que és la que està en millors condicions però tot i això creuen que hi falta una font, ja que en ple estiu hi fa molta calor i no hi ha cap ombra per protegir-se del sol. Malgrat que els pipicans són gratuïts, en aquest cas hi ha gent que creu erròniament que és de pagament. El motiu: just al costat hi ha una àrea d'agilitat canina, destinada a l'entrenament de gossos, i per accedir-hi cal ser-ne soci. Com que des de fora no s'aprecia gaire el límit entre els dos solars, molta gent desconeix que n'hi ha un d'obert a tothom i gratuït.

Quant al pipicà del carrer de l'Arquitecte Montagut, que també és molt a prop de la via del tren, és un espai molt petit, sovint ple d'herbes que fan impossible ni tan sols entrar-hi, i el més sorprenent: no té porta i un dels laterals queda totalment obert, perquè la tanca de fusta que envolta el solar es va trencar i encara no s'ha reposat. Aquí és impossible deixar-hi un gos deslligat i no pretendre que s'escapi. Ni que la tanca fos sencera, hi hauria el mateix problema, perquè els llistons de fusta són molt baixos.

L'última àrea tancada per a gossos, al carrer de Puig i Cadafalch, tampoc té porta. Hi ha uns llistons posats a la manera de barrera, però un gos petit es pot esmunyir perfectament per l'espai que hi ha entre ells i escapar-se. Tenir un gos més gran no soluciona el problema, perquè el recinte, com ja hem dit, no disposa de porta. Fernández lamenta que dels quatre pipicans que hi ha, en dos no s'hi puguin ni deixar els gossos solts perquè no estan tancats.



En barris poc cèntrics

Una altra crítica que comparteix amb diversos usuaris és que les quatre zones d'esbarjo són en barris poc cèntrics. El més proper al passeig Pere III és el del carrer Cerdanya. Els veïns del barri de Plaça Catalunya, la Parada i el Centre Històric, per exemple, no tenen a prop cap pipicà i, si no volen desplaçar-se fins a un dels quatre punts indicats, el que acaben fent és treure els gossos a passejar per altres zones. Al mapa es poden veure marcades en vermell les àrees d'esbarjo per a gossos que hi ha a Manresa on s'han de dur els animals lligats.