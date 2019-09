Els veïns de la Torre de Santa Caterina recolliran diners per millorar l'esplanada

Fer millores a l'esplanada on hi ha la torre de Santa Caterina per tal que els habitants de Manresa l'utilizin com a espai verd i de lleure. Amb aquesta voluntat, l'Associació de Veïns de la Torre de Santa Caterina posarà en marxa coincidint amb la festa major del barri, els dies 14,15 i 22 d'aquest mes, una campanya per buscar recursos entre la ciutadania. Posteriorment, preveuen obrir un número de compte bancari pensat perquè tothom qui vulgui col·laborar-hi.

En el pressupost participatiu municipal del 2017 i 2018, l'ens veïnal ja va presentar un projecte d'ordenació de l'espai. Incloïa la creació d'una graderia per poder-hi seure, pavimentar el camí fins al peu de la torre i instal·lar-hi punts de subministrament d'aigua i d'enllumenat públic. El pressupost, 50.000 euros. El projecte no va guanyar però en ambdues edicions va aconseguir força suports. El primer any que hi van participar, expliquen fonts de l'associació, es van encarregar de fer a mans de l'Ajuntament un avantprojecte d'ordenació de l'esplanada signat per l'arquitecte Gerard Osete Santamaria. Afirmen que, hores d'ara, encara no han rebut cap valoració del consistori, amb el qual es mostren dolguts per l'»abandonament» en què es troba aquest espai emblemàtic de Manresa, malgrat omplir-se la boca que cal promocionar tot el que tingui a veure amb sant Ignasi amb vistes a la commemoració dels 500 anys de la seva arribada, el 2022. Per l'entorn de la torre de Santa Caterina hi passa el darrer tram del Camí Ignasià.

Els veïns fan notar que «l'estat actual de l'entorn de la torre no és el més adequat per incentivar als ciutadans a visitar-la, a causa de la seva manca de subministrament d'aigua i d'enllumenat públic; a més a més, no hi ha cap zona prevista per seure, descansar o gaudir de les seves vistes privilegiades». En canvi, fan notar que l'accés a través del camí que puja des de la Guia sí que és un bon incentiu per fer ús d'aquest espai lliure de la ciutat». Lamenten que «el final d'un camí tan interessant acabi en un espai on poca cosa s'hi pot fer».

La millora, expliquen, «vol realitzar-se amb la major simplicitat possible, tenint en compte que estem en un espai rural que gaudeix d'unes panoràmiques immillorables de Manresa, per un cantó, i amb les muntanyes de Montserrat, per l'altre. A tot això cal afegir que el Camí Ignasià passa per aquest indret i és una oportunitat clau per posar en relleu la història de sant Ignasi i el seu pas per la ciutat de Manresa».



Tres zones diferenciades



La proposta dels veïns se centra en «la materialització de tres zones o espais amb tres usos bàsics diferents: la zona d'accés de vehicles rodats amb un espai per poder-hi aparcar, una zona on poder realitzar activitats i contemplar les múltiples vistes que ofereix aquest indret i, finalment, una zona de lleure i de descans al voltant de la torre». Per generar «una unitat i coherència de projecte, les diferents zones tindran un nexe en comú: el pas del Camí Ignasià». Remarquen que l'avantprojecte que van fer no és hermètic.