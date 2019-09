ICL i la Fundació Santa Clara col·laboren en un projecte d'inclusió social de dones

ICL Iberia i la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa han signat un conveni de col·laboració d'un projecte solidari adreçat a dones de la comarca del Bages que viuen una situació de risc d'exclusió social. Aquest divendres al matí, representants de l'empresa liderats pel seu conseller delegat, Carles Aleman, han fet una visita al taller-cosidor.

El projecte està orientat a la creació d'un espai de relació, aprenentatge de la llengua, habilitats manuals, integració als costums del país, hàbits i valors, entre d'altres, que beneficia majoritàriament a dones nouvingudes. L'equip que gestiona el projecte està format per 8 voluntàries que treballen amb les dones creant un espai d'aprenentatge entre cultures diferents. Les dones aprenen a cosir i reciclar tot tipus de roba de vestir per obtenir recursos i eines que els puguin servir per inserir-se laboralment.

Les dones del taller cosidor col·laboren al mateix temps amb la campanya de prevenció de riscos laborals que està duent a terme ICL Iberia cosint missatges de prevenció i salut a les motxilles dels treballadors i a la roba de treball que la companyia entrega a la plantilla de forma anual.

Segons explica el president de la Fundació, Gabriel Prat, "manifestem el nostre agraïment a ICL Iberia per aquesta col·laboració publico-privada perquè és un exemple de cap a on hem d'anar en l'àmbit de la solidaritat al nostre territori. L'acord permet sumar esforços per reinserir socialment a dones amb risc d'exclusió social i de pobresa amb la prevenció de riscos laborals, fet que li dona un valor afegit sense cap mena de dubte".

El conseller delegat d'ICL Iberia, Carles Aleman, ha manifestat que "estem molt satisfets de col·laborar amb un projecte que aporta importants avantatges socials a aquest col·lectiu de dones residents al Bages, que es troben en risc d'exclusió social. A més, l'hem pogut fer coincidir amb un dels temes prioritaris per a nosaltres, la seguretat dels treballadors d'ICL. Agraïm sincerament aquestes dones per la seva feina que ens ajudarà a millorar en la seguretat a la nostra empresa".

Les dones beneficiàries, amb fills petits, es reuneixen cada dia a l'espai, mentre que d'altres voluntaris fan activitats amb els seus fills en els mateixos horaris. Les dones usuàries són en aquests moments una quinzena i tenen una edat d'entre 28 i 55 anys. La majoria d'elles també provenen del servei del Banc dels Aliments, de la mateixa fundació.