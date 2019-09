Instal·lats dos carregadors per a vehicles elèctrics als Trullols

Manresa disposarà de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a partir de les properes setmanes, quan és previst que entrin en funcionament els dos carregadors que s'han instal·lat al polígon dels Trullols, al carrer de Joan Fuster. L'obra està acabada i ja s'hi poden veure els dos nous aparells i quatre places pintades de verd a la calçada, però encara no funcionen perquè falta completar la connexió a la xarxa elèctrica. La inversió ha estat de gairebé 72.000 euros, subvencionada per l'Institut Català de l'Energia.

Segons fonts de l'Ajuntament, els treballs pendents es duran a terme les properes setmanes i aviat la ciutat ja tindrà tres punts de càrrega. Fins ara només n'hi havia un, al carrer de Bertran de Castellbell –al costat de l'UPC–, que permet la càrrega simultània d'un cotxe i d'una motocicleta. En canvi, els dos nous punts de càrrega que llueixen des d'aquesta setmana als Trullols tenen capacitat per a quatre vehicles, turismes i furgonetes, per exemple, però, en canvi, no són aptes per a motocicletes. Cada aparell pot carregar alhora dos vehicles. Per tant, n'hi podria haver connectats simultàniament fins a quatre.

Són punts de càrrega ràpida, a diferència de l'altre aparell públic que hi ha a Manresa per a elèctrics, que és de càrrega semiràpida. La ubicació dels nous punts ha estat triada per la proximitat a la xarxa viària exterior (C-55 i C-16) i la presència de serveis a l'entorn.

Per poder utilitzar els aparells cal sol·licitar una targeta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Manresa.