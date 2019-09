L'Agulla Market se celebra aquest cap de setmana amb més oferta infantil

Una nova edició de l'Agulla Market, la setena, se celebra aquest dissabte i diumenge al parc de l'Agulla i ho fa amb més oferta infantil i un escenari que s'ha canviat d'orientació per guanyar més espai, segons Ivan Garcia, responsable d'Events and Go, organitzadors del mercat juntament amb el Berenador. L'escenari estarà orientat ara cap a la zona d'arbres i no cap a la carpa del Parc de la Sèquia, com s'havia col·locat en altres edicions.

Durant tot el cap de setmana, de les 11 del matí fins a la mitjanit, hi haurà 22 parades de moda, artesania, complements i joies, xifra semblant a la d'altres edicions; 8 food trucks, amb una oferta variada de gastronomia; inflables i tallers infantils. Segons Garcia, la novetat d'aquesta edició és la creixent oferta per a nadons i infants, que ocuparà bona part de les parades.

La música també hi serà protagonista: a banda de discjòqueis, demà al migdia actuarà el grup manresà Bluebell Duet (13 h) i al vespre els roquers Suicide Brothers (20 h); diumenge al migdia es farà un vermut electrònic (13 h) i al vespre concert de Desviaos (20 h), que oferiran entretingudes versions de rumba als assistents. La màgia tampoc faltarà en la nova edició de l'Agulla Market. Diumenge a les 6 de la tarda es realitzarà un espectacle de màgia infantil. A diferència de la darrera edició, aquest cop l'espectacle es farà a l'escenari.

Aquesta serà la segona edició de l'Agulla Market aquest estiu. La primera es va celebrar el cap de setmana de l'1 i 2 de juny. Ja llavors es va augmentar la programació de música en directe i també es va introduir la màgia, sobretot pensada per a l'entreteniment dels infants.