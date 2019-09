L'Ajuntament convoca l'acte institucional de la Diada a la plaça Onze de Setembre

Dimecres vinent, 11 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc l'acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça Onze de Setembre de Manresa. Aquest any, el parlament anirà a càrrec de la historiadora Assumpta Montellà (Marató, 1958), autora entre altres del llibre "La maternitat d'Elna".

Pel fet que Manresa forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i per acord de Ple de 18 de juliol de 2013, la simbologia serà presidida per una bandera estelada. L'acte s'iniciarà amb el Ball d'Homenatge a la Diada de Catalunya a càrrec d'un dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, amb música en directe. A continuació, hi haurà la intervenció d'Assumpta Montellà i el parlament de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Seguidament es farà l'ofrena floral de l'Ajuntament, institucions i de les entitats manresanes que s'hi adhereixin.

L'acte serà conduït per Montserrat Morera, de TLBGrup, i comptarà amb la presència de representants de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i del Consell Comarcal del Bages.

El Cant de l'Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà amb tot el públic assistent. Finalment, totes les persones que ho vulguin podran ballar sardanes, amb la col·laboració de sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, del Grup Sardanista Nova Crida, del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages.

L'Ajuntament convida les entitats i associacions de la ciutat a participar en l'acte i adherir-se a l'ofrena floral. Per garantir una bona organització, es demana a totes les entitats que tinguin previst fer una ofrena floral, que ho comuniquin com a màxim el proper dilluns, 9 de setembre, al telèfon 93 878 23 13 o a l'adreça protocol@ajmanresa.cat.