L'Ajuntament de Manresa defensa la idoneïtat de Sant Domènec per a concerts de fins a 5.000 persones

La Festa Major de Manresa 2019 ha estat una de les més participades dels darrers anys, segons dades de l'Ajuntament. Tot i l'amenaça de pluja el cap de setmana principal, finalment la climatologia ha estat favorable la major part del temps. També hi ha ajudat el fet d'escaure's els darrers dies d'agost i primers de setembre, quan el gruix de la població ja ha tornat de vacances. Un públic massiu ha participat en un programa d'actes que ha inclòs 138 activitats diferents per a tots els públics.

La majoria dels actes, un total de 138, ha comptat amb una presència massiva d'espectadors. Les amenaces de pluja finalment no es van complir i només va haver-hi un ruixat dissabte 31 a primera hora de la tarda, que va fer ajornar a diumenge la Tronada i va fer menys participada la cercavila, a banda d'algun xàfec de tarda entre setmana. La gran majoria d'activitats, doncs, es van fer amb normalitat.

Els actes principals (Castell de Focs, Correfoc, Moscada Infantil, Correaigua) van aplegar en alguns casos més gent que els darrers anys, les Visites a la Manresa Desconeguda van exhaurir els tiquets disponibles, el Tapantic va superar tots els rècords de participació i el concert principal, Doctor Prats, va portar unes 5.000 persones a Sant Domènec.

Aquest migdia, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, ha fet la valoració de la Festa Major davant dels mitjans de comunicació.

Les activitats per a públic familiar han tingut molt bona acollida, més enllà dels tradicionals Correaigua i Moscada Infantil (enguany amb música en directe), la resta d'activitats han estat molt participades: Teatre Mòbil va omplir el Conservatori; Xiula va oferir un multitudinari concert a Crist Rei. També Cia la Tal, Holi festival, Planeta Trampolí i Pep López i Sopars de Duro van omplir els espais on es desenvolupaven els actes.

Pel que fa a les activitats musicals, Doctor Prats i Ítaca Band van omplir de gom a gom la plaça Sant Domènec, espai habitual dels concerts de Festa Major. La nit de diumenge, Doctor Prats va congregar prop de 5.000 persones en aquest espai. Amb previsió, es va tallar al trànsit la Muralla, com ja es fa els darrers anys, amb bons resultats, dissabte de Festa Major.

Un altre espai amb molt bona acollida ha estat la Plana de l'Om, plena a vessar divendres 30 amb The Papa's & the Popos i Mon Dj. La Plaça Porxada va tornar a omplir-se amb la Principal de la Bisbal, on van assistir més de 2.000 persones. I finalment, el ball del Correfoc amb Hey Pachucos va convertir la plaça Major en l'espai més transgressor de la Festa Major. D'altres activitats com el Festival de Blues, que complia 20 anys, han continuant fent les delícies del amants d'aquest tipus de música.

Pel que fa als actes de foc, l'espectacle piromusical al Parc de l'Agulla, la Moscada Infantil, la Tronada, la Mostra del Correfoc i el Correfoc han mantingut o incrementat l'assistència i interès dels espectadors o participants. La pirotècnia del Correfoc ha tornat a ser fuet tipus Patum, amb la qual cosa s'han reduït les assistències per cremades (en aquest cas també s'ha incrementat el pressupost, tenint com a prioritat la seguretat de les persones). Hi va haver 62 atencions sanitàries durant el Correfoc, xifra inferior a les dels anys anteriors. La Tronada de Festa Major es va fer diumenge, abans de la Ballada de la Imatgeria, a causa de la pluja de dissabte, i va tenir molt públic.

Pel que fa als espais, enguany, com en els darrers anys s'ha optat per la centralitat de la festa. Omplir el centre de la ciutat donant vida a tot el seu entorn. Espais com la Plaça Crist Rei són ideals per a realitzar espectacles de caire divers, tot i que cal revisar aspectes de mobilitat. Es considera que per a activitats en aquest espai caldria tallar el trànsit i per tant realitzar canvis en els serveis d'autobusos. Així doncs, s'ha d'estudiar si és factible o no continuar fent activitats massives en aquest espai tot i valorant els pro i contres.

Pel que fa a la plaça Sant Domènec, on també hi ha debat sobre si els concerts multitudinaris s'han de fer o no en aquest espai, sempre s'ha valorat la previsió del públic assistent. En el cas de Doctor Prats s'ha valorat tècnicament que era factible realitzar-hi el concert sense posar en risc la seguretat de les persones. L'opció de buscar espais alternatius més amplis s'utilitzaria en cas de fer concerts de més de 5.000 persones, com va ser l'any 2018 el Concert de Els Catarres.

Des de l'Ajuntament sempre s'utilitza el criteri de la seguretat dels assistents i de complir totes les mesures necessàries per tal que sigui factible el desenvolupament de 'lacte. Pensar en un espai descentralitzat (polígon els Dolors, exteriors Palau Firal, zona esportiva el Congost) es farà sempre que es consideri que els concerts poden portar més de 5.000 persones.

Tapantic massiu i accent femení



Cal destacar altres actes com el Tapantic, que continua fent créixer el seu poder de convocatòria i que va omplir amb milers de persones el Centre Històric de Manresa. Aquest any hi va haver un jurat format per professionals de la gastronomia. El pregó institucional, a càrrec del reconegut cuiner manresà Jordi Cruz Mas, també va omplir de gom a gom el Saló de Sessions i la Sala de Columnes de l'Ajuntament. També van ser molt participades les activitats com Ioga, Zumba, i Vine a Ballar, que omplen els espais on es desenvolupen. A la Plaça Major, un any més els esbarts han mantingut també el seu atractiu, així com els torneigs esportius. Cal remarcar també les exposicions de Festa Major, amb la de l'artista santfruitosenc Alfred Figueras al Casino, la del 89è Concurs Artistes Manresans, i la mostra de l'artista Anna Cayuela al Cercle Artístic.

La imatgeria va ballar a la plaça Major, i va produir-se el fet històric que Laia Giralt Torrescasana, manresana de 25 anys, va ser la primera dona que va fer el Ball de l'Àliga en tota la història. Va ser, sens dubte, un dels moments més emotius de la Festa Major. El protagonisme femení també es va percebre en les músiques del Castell de focs, totes compostes o interpretades per dones. Al torneig Interbarris també hi va haver participació femenina per primera vegada.

Com cada any tots els actes han comptat amb la presència de la Policia Local de la ciutat i en moments concrets Mossos d'Esquadra i de seguretat privada. Els serveis sanitaris de Creu Roja han estan amplis i han cobert tots els actes del programa que així ho requerien. No hi ha hagut incidències greus.

Així mateix els participants han trobat en tots els actes principals cabines sanitàries: Plaça Major, Plaça Europa, Muralla del Carme, Placa Sant Domènec, Plaça Porxada, Jardins del Casino i Parc de l'Agulla.

Balanç satisfactori de la campanya «Estima la Nit»



La campanya de prevenció i sensibilització contra les agressions sexistes i pel consum responsable "Estima la nit", que s'ha dut a terme aquest la Festa Major, ha permès dur a terme una intensa tasca informativa a través de les carpes i la intervenció dels Àngels de Nit. No s'han recollit incidències greus però moltes persones hi ha anat a demanar informació o material. 14 persones han manifestat que havien patit situacions incòmodes o tocaments.

Al Punt Lila es van repartir 1.300 braçalets amb el lema Lliures de masclisme durant les quatre nits de festa. Dilluns a la nit, es van repartir 300 trossos de roba lila entre persones que no volien participar en l'estripada de samarretes del ball del correfoc, i es van repartir 178 samarretes gratuïtament a persones que se sentien incòmodes amb la samarreta trencada. Els Àngels de Nit van fer també la seva tasca informativa i d'acompanyament, van repartir aigües i barretes energètiques, així com prop d'un miler de preservatius.