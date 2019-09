Manresa portarà 12 busos a la Diada, que precedirà una singular acció a Montserrat

Més del que podia semblar a priori -perquè s'ha anat animant cap al final- i menys que l'any passat. Manresa portarà a l'acte de la Diada a Barcelona entre 10 i 12 autobusos. Seran pràcticament la meitat que el 2018, en què n'hi van anar 20. Hi ha marge per apuntar-s'hi fins avui. Pel que fa al Bages, seran 45; 60 l'any passat. El dia abans es repetiran les marxes de torxes (18 entre el Bages i el Moianès). Com a novetat, es farà una acció singular, Llum i Llibertat, amb l'encesa de 131 farells, tants com presidents ha tingut la Generalitat, a 131 agulles de la muntanya de Montserrat.

Ahir al migdia, a la seu de la delegació al Bages i Moianès d'Òmnium, a Manresa, es van presentar les tres activitats: l'encesa a Montserrat, les marxes de torxes i la participació a l'acte de la Diada a Barcelona, on el Bages ocuparà el tram 9, al costat del centre comercials les Arenes. Hi van intervenir Marc Sellarès, del col·lectiu Artistes de la República; Joan Brunet, del Centre Excursionista de la Comarca del Bages; Pep Peraire i Pius Sisa, de l'ANC, i Marta Torra i Jordi Corrons, d'Òmnium.



La inspiració, fa 22 anys



Sellarès va explicar que l'acció a Montserrat està inspirada en la que va fer fa 22 anys el Centre Excursionista Montserrat de Manresa per celebrar els seus 75 anys, que va consistir a il·luminar 75 agulles. S'hi han inscrit més de 500 persones i els punts que s'il·luminaran s'han seleccionat de manera que sigui visible des de totes les bandes «amb la màxima harmonia possible». Un grup de fotògrafs s'encarregarà d'immortalitzar-ho repartits per un centenar de punts al voltant de Montserrat. També se'n farà un documental que es vol presentar a diversos festivals i una exposició a la qual s'ha convidat a participar diversos poetes. Brunet va informar que ja hi ha escaladors per a totes les agulles, on els farells s'encendran a 2/4 de 9 del vespre i quedaran encesos fins a les 8 del matí de l'endemà, de manera que els escaladors i excursionistes hauran de passar-hi la nit. Va explicar que hi haurà un centre de seguretat al monestir i va insistir a demanar a la gent que no estigui inscrita que no hi vagi per no massificar la muntanya i estalviar problemes de seguretat.

Paral·lels a l'encesa, es faran dos actes en concret. Un de polític a la zona esportiva del Bruc, que començarà a les 7 de la tarda, amb sopar popular inclòs, on ja s'han inscrit 700 persones; i un al parc de Puigterrà, a 3/4 de 8 del vespre, amb música i parlament de l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, previ a l'11a Marxa de Torxes de Manresa, que començarà una hora després a la plaça de Crist Rei per anar a la plaça Major. La meitat de les marxes del Bages (15) i Moianès (3) es faran 18 marxes aniran a Lledoners (vegeu edició d'ahir). La de Manresa té el suport de diverses entitats i partits.

L'endemà, per la Diada, la seixantena d'autocars de la comarca que vagin a Barcelona sortiran a 2/4 de 2 de l'estació d'autobusos. De moment, s'han venut unes 1.200 samarretes.