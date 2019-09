El CAE reivindica traslladar la seva seu a l'Anònima per «anar endavant»

A banda d'apostar per l'edifici de l'Anònima com a nou espai de la 17a Setmana de Jocs al Carrer, que avui finalitza, el Centre d'Animació i Esplai (CAE) també vol traslladar-hi la seva seu. El responsable de l'entitat de formació i serveis socioculturals, Nasi Muncunill, afirma que el local actual, a la plaça del Milcentenari, fa temps que els ha quedat petit i que, per tant, el canvi és un desig però també «una necessitat» per «anar endavant i no enrere».

A manca de la jornada d'avui per tancar l'edició, Muncunill va fer ahir una bona valoració de l'estrena de l'Anònima com a escenari de jocs, tot i el desconeixement per part de molts ciutadans quant a la ubicació d'aquest espai del Centre Històric, que ha acollit les construccions de kapla, que, en ser un lloc cobert, no ha calgut muntar i desmuntar cada dia.

Muncunill va avançar que l'entitat té la intenció d'anar fent passes per deixar clar el seu interès per traslladar-s'hi perquè esdevingui un espai de formació en el lleure i joc, puntualitzant que no cal que sigui l'única activitat que aculli, tenint en compte que és un recinte municipal molt gran. Per a ell, l'espai que ocupen ara és massa petit i té problemes d'accessibilitat que els obliga a fer les activitats a altres llocs, la qual cosa minva la projecció de l'entitat. «Veiem el trasllat en clau d'oportunitat però també de necessitat».