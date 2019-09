L'Ajuntament posa damunt la taula la idea d'escurçar la propera festa major

La Festa Major de Manresa de l'any vinent podria durar menys dies. La regidora Anna Crespo, que s'hi ha estrenat com a responsable de Festes (també ho és de Cultura), va afirmar en el balanç que va fer ahir de l'edició d'enguany que «estudiarem si és possible compactar-la», tal com va avançar a l'entrevista que li va fer aquest diari (vegeu l'edició de dissabte passat), a canvi de guanyar en intensitat. Va recordar que «no hi ha festes majors que s'allarguin deu dies. No n'hi ha. Enlloc». Va admetre la dificultat de compactar el correagua, que tradicionalment obre el programa, amb el correfoc, que el tanca, i va remarcar que «la traca final del dijous al dilluns ja és el que ha de ser».

Per a Crespo, no pot ser que « el gran dia de la festa major», el dilluns, que només és festiu a Manresa, «tinguem les sardanes al migdia, [la proposta infantil] Folkids a la tarda i després el correfoc. Hi ha dies que l'acte fort és una visita a la Manresa desconeguda». També va esmentar que cal estudiar si l'acte del pubillatge, que té «seriosos problemes» per trobar candidats, ha de ser l'acte central del diumenge del primer cap de setmana de festa. Canviar-ho, va dir, dependrà de «si és factible, que les entitats no s'hi posin de cul i que tothom es trobi còmode amb l'hipotètic nou format». Va insistir, també, que cal més participació juvenil en l'organització. També «voldria que el talent manresà –els creadors i artistes– tingués ressò a la festa major», igual que la Casa de la Música. En tot cas, «ho farem entre tots».



Un interrogant a Crist Rei

Enmig de fer una valoració positiva de com ha anat l'edició d'enguany de la festa major, formada per 138 propostes «i amb molta participació als actes organitzats», i de confirmar que estudiaran compactar-la de cara a la propera, la regidora va repassar altres aspectes que creu que caldria millorar. Va dir que si la plaça de Crist Rei esdevé l'espai de les activitats familiars, que enguany hi han funcionat especialment bé, caldria parlar de tallar-hi el trànsit, perquè una plaça plena de cotxets i canalla envoltada de trànsit no ofereix garanties. «N'hem de parlar», va dir, alhora que va apuntar que hi ha espais alternatius com el pati del Casino i la plaça Porxada. En canvi, va donar per bo l'escenari de Sant Domènec per als concerts de fins a 5.000 persones, com va ser el cas de Doctor Prats.



Sis derivacions per alcohol

A banda de les 62 atencions el dia del correfoc, la responsable de Festes va facilitar altres dades. És el cas de les derivacions que es van haver de fer per abús d'alcohol. El dissabte en què van coincidir el concert d'Itaca Band, l'Alternativa i el DJ a La Plana de l'Om, es van derivar cinc joves –de 17 anys excepte un de 19– a l'hospital Sant Joan de Déu per aquest tema. Dos més van ser atesos a l'hospital de campanya, igual que el diumenge de Doctor Prats. El dia del correfoc una persona amb una intoxicació etílica lleu també va ser derivada a l'hospital. Quant a l'incivisme, va destacar que, tenint en compte el volum de gent i activitats, les incidències «són realment baixes». Alhora, va admetre que per molts vàters químics que es posin, si la gent és incívica, no hi ha res a fer. El dia del correfoc només n'hi havia 18.

Va celebrar que la climatologia respectés gairebé tot el programa. La pluja només va fer escurçar una mica el concert de la Principal de la Bisbal, traslladar a un espai tancat els Teatre Mòbil i ajornar un dia l'encesa de la traca de la Tronada Manresana, prevista a mans del pregoner (el cuiner Jordi Cruz). Crespo també es va congratular de l'accent femení de la festa, amb l'estrena d'una dona a l'hora de fer ballar l'Àguila (Laia Giralt Torrescasana); l'aparició d'un personatge infantil, la Pólvora, a la Moscada Infantil de Xàldiga; la música del correfoc protagonitzada per intèrprets femenines i que al torneig interbarris hi haguessin equips femenins.