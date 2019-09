L'Agulla Market es consolida i les activitats atrauen un públic fidel

Els grups de joves i les famílies que van anar ahir a l'Agulla Market no descobrien el certamen. Els paradistes i el personal dels food trucks del mercat, que se celebra des de fa tres anys al parc de l'Agulla, atenien un públic que ja s'està convertint en habitual. La iniciativa que porta a terme Events and Go juntament amb el Berenador s'ha consolidat i veuen ara com s'ha convertit en una cita que molts manresans tenen a l'agenda, i hi van a gaudir d'una bona estona, a participar en els tallers i concerts, i a comprar roba i complements dels paradistes.

Tot i que al llarg del dia s'hi veia gent que anava a passejar, a partir de les 6 de la tarda van començar a arribar més famílies i joves. «Com que està obert tot el dia, tenim un públic diferent al llarg de les hores. A la tarda venen més famílies i a la nit hi veiem sobretot gent més jove», explicava ahir Sònia Ros, una de les responsables de l'Agulla Market. Com que el públic familiar és un dels importants, els organitzadors s'han encarregat que l'oferta d'oci per als infants estigui garantida i per aquest motiu ahir, a la zona del parc de l'Agulla on tenia lloc el mercat, hi havia activitats per a nens, com un cuc inflable i un taller de maquillatge. Avui a les 6 de la tarda, a més, hi ha haurà un espectacle de màgia infantil.

A l'Agulla Markert, que avui continua, hi ha un total de 23 parades i vuit food trucks, una xifra molt similar a la de les darreres edicions. A la nit havia d'actuar la banda de rock Suicide Brothers i es preveia que llavors hi hagués encara més visitants. La música és un ingredient important per donar un ambient especial al certamen i al migdia hi va actuar el grup manresà Bluebell Duet.

Alba Martínez, de la marca manresana de roba urbana Killing Weekend (que va estar present a la darrera edició de la 080 Barcelona Fashion), participa en el certamen des del primer any. «L'Agulla Market ens ajuda a arribar a nous clients. Quan vam venir per primer cop no teníem botiga. Ara en tenim una al centre històric de Manresa, però allà hi ha gent que no s'hi apropa, sobretot, perquè és complicat trobar-hi apartament. Aquí hi ha gent que ens descobreix», explicava ahir Martínez, una de les responsables de la marca de roba.

La dissenyadora ha vist créixer el festival i assegura que cada cop hi ha més gent que repeteix al certamen.

Els responsables de l'Agulla Market, que se celebra dos cops a l'any, asseguren que encara tenen marge per créixer en futures edicions.