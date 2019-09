Creix la participació a les Nits de Joc a la plaça Major de Manresa

La 17a Setmana de Jocs al Carrer ha comptat amb una creixent participació a les Nits de Joc a la plaça Major de Manresa, on la darrera nit hi havia prop de 200 persones jugant segons xifres del CAE, mentre que en edicions anteriors la xifra se situava entre les 100 i les 150. L'entitat ha valorat públicament aquest dilluns la nova edició de la Setmana de Jocs, que s'ha celebrat del 3 al 7 de setembre a Manresa.

Segons els organitzadors, el fet que s'hagi hagut de programar just després que s'acabés la festa major, sense cap pausa, ha suposat una major complexitat organitzativa a l'hora de posar en marxa les diferents activitats i places de joc. Malgrat això, el CAE valora que la 17a Setmana de Jocs al Carrer ha mantingut el seu poder de convocatòria amb activitats lúdiques per a totes les edats, tot i que enguany s'han constatat dues tendències ben diferents entre les activitats de dia i les de nit.

Les tardes van començar amb una molt elevada participació, destacant el primer dia amb l'activitat Gargot picat de la companyia Guixot de 8. Aquesta alta participació es va mantenir el dimecres i dijous, mentre que durant del cap de setmana hi va haver una lleugera devallada. Pel que fa a les nits la tendència ha estat contrària, amb una primera nit relativament fluixa –la del dimarts, just l'endemà del Correfoc- i amb un augment de participació constant nit a nit, fins a acabar la darrera nit amb gairebé 200 persones.

La incorporació de l'Anònima, un encert



La gran novetat d'aquesta edició ha estat la incorporació de l'Anònima com un dels espais de joc, acollint l'activitat de Kapla, un joc format per petites peces de fusta amb unes proporcions determinades que permeten fer grans construccions i que fins ara es feia a la Plana de l'Om. Pel fet de tractar-se d'un espai tancat i cobert, l'Anònima ha donat a l'espai d'un ritme més pausat que el de les places, afavorint una major concentració, una condició indispensable per fer les construccions segons l'organització, i ha permès conservar i continuar les construccions fetes els dies anteriors.

Aquesta incorporació ha comportat un replantejament important de la resta d'espais, desplaçant cap al nord del Centre Històric la ubicació de la Setmana de Jocs al Carrer, eliminant espais de joc que en edicions anteriors hi havia al Casal de Joves La Kampana, a la Plaça de La Música i al carrer Barreres i recuperant la Plaça Europa per fer de pont entre el centre de la ciutat i l'Anònima. Tot i la poca tradició lúdica de l'Anònima, des del CAE es fa una valoració molt positiva d'aquest canvi i, tal com ja va explicar aquest diari dissabte, l'entitat vol traslladar la seva seu a l'antiga fàbrica.

Aquesta valoració positiva es fa extensiva, apunten des del CAE, a la resta d'espais de joc: la plaça del Mercat de Puigmercadal, amb una proposta de joc simbòlic centrada en els aliments; l'espai de joc infantil de la plaça Major; els jocs de construcció de la plaça de la Mel; els jocs de taula de la plaça de Sant Domènec; els jocs d'aire de la plaça Europa i els jocs d'habilitat que s'han reubicat a la plana de l'Om.

Pel que fa a les activitats nocturnes, les Nits de Joc de la plaça Major han continuat aplegant un bon nombre de jugadors joves i adults, afavorides per la incorporació d'un joc diari de resolució d'enigmes i escape i per la presentació dels jocs On the Origin of Species i Municipa! a càrrec dels seus creadors.

Pel que fa a les activitats paral·leles, s'han rebut una seixantena de respostes a la gimcana d'enigmes i fins a la mitjanit de l'11 de setembre encara hi ha temps per participar en el concurs fotogràfic a Instagram, tot penjant fotografies de la Setmana de Jocs amb l'etiqueta #JocsAlCarrerManresa2019. Els guanyadors d'aquestes activitats rebran un premi consistent en diferents jocs de taula.

En aquesta 17a edició el CAE ha comptat amb una àmplia xarxa lúdica de col·laboradors formada per la Fundació La Xarranca, Ampans, la Universitat de Manresa, la Ludoteca Ludugurus, Ludambule, en Mateu Comellas, el Mercat de Puigmercadal, l'Institut Guillem Catà, la botiga Abacus Manresa i un bon nombre de voluntaris i voluntàries que hi han col·laborat en la dinamització de les activitats. L'Ajuntament de Manresa i la Direcció General de Joventut aporten els recursos econòmics necessaris per poder fer l'activitat.

Tots els amants del joc tindran oportunitat de continuar jugant amb les activitats del CAE. El públic familiar disposarà de l'activitat Tots a Taula: és hora de jugar, un cicle de tallers de joc familiar que s'organitzen els dissabtes al matí a la biblioteca infantil del Casino. El públic jove i adult, tenen, a partir del 12 de setembre, un espai de trobada setmanal amb jocs de taula a les Nits de Joc que es faran tots els dijous, de 2/4 de 10 del vespre a les 12 de la nit, a El Graner –l'antic Cafè del Taller- al carrer Sobrerroca, 14. Tota la programació d'aquestes activitats es pot consultar al web del CAE.