«Hem reforçat la vigilància als punts calents de Manresa per la sensació d'inseguretat»

El responsable del cos policial parla de com l'augment de la sensació d'inseguretat a la ciutat els ha obligat aquest estiu a incrementar la vigilància, sobretot a les Escodines i al nucli històric. Manté, però, que la capital del Bages és una ciutat segura

Els robatoris amb violència a Manresa aquest estiu i els dos casso de violació han incrementat la sensació d'inseguretat a la ciutat, segons els responsables veïnals. El cap de la Policial Local, Jordi Mora, explica com aquesta percepció ha obligat el cos a incrementar la vigilància a les Escodines i al nucli històric perquè són «els punts més calents», malgrat que hi hagut robatoris a altres barris. El cos policial afronta aquesta situació sent conscient que cal incrementar la plantilla per continuar mantenint la seguretat de forma eficaç.

Els Mossos parlen d'un nou perfil de delinqüent habitual que prové de Barcelona. Costa més mantenir la seguretat a Manresa que fa un any?

Tot i que les dades indiquen que no hi ha hagut un increment important dels delictes, s'ha de tenir en compte què diu la gent. Hi ha ciutadans que diuen sentir-se insegurs al barri de les Escodines i s'ha de ser respectuós amb les sensacions. És cert que hi ha delinqüents nous i més sensació d'inseguretat per tot el que ha passat aquest estiu.

Tot i que les dades no siguin significativament més altes, la violència en alguns robatoris sembla que és el que genera més temor.

A partir de quin moment es produeix violència? Tot i que en l'estrebada a una persona gran pot ser que no hi hagi violència, és cert que són situacions que generen por. El que comenten els ciutadans i el que veuen a la televisió ajuda a incrementar la sensació d'inseguretat. Aquesta situació fa que la policia es posi les piles, però també ajuda a generar més sensació d'inseguretat i que la gent es pregunti què passa a Manresa. Tot i que no hi ha molts més delictes és cert que darrerament hi han passat coses.

Davant els robatoris i la sensació d'inseguretat a Manresa, què fa la Policia Local?

No podem prometre el que no podem fer, però déu-n'hi-do la feina que portem a terme. Qualsevol cos policial està limitat de recursos, i aquí també. Però aquest estiu ens hem esforçat molt i s'ha fet una molt bona campanya. Estic content. Hem reforçat la vigilància als punts més calents per la sensació d'inseguretat, com les Escodines, i això la gent ho agraeix.

Quan actuen als barris, què els comenten els ciutadans?

Que els agradaria veure més policia al carrer. Fem el que podem. No sé quina imatge projectem, però fem autèntics miracles en la nostra tasca. Les nostres actuacions no se centren en només en delictes contra la propietat, sinó que també ens encarreguem del trànsit, cobrir actes festius, encarregar-nos dels accidents...

La Policia Local de Manresa disposa de prou agents?

Ara som 89 agents, sense comptar els nous. Llavors arribarem a 98. Dir una xifra ara seria parlar per parlar. Però quan sigui possible fa falta una anàlisi detallada per saber què necessita Manresa en matèria de seguretat. En aquesta anàlisi s'han de tenir en compte els patrullatges que calen a la ciutat. Segur que la Policia Local necessita més de 115 agents, però no es poden donar xifres a la brava.

Vostè ha defensat la creació d'un grup d'actuació perquè puguin intervenir en casos complexos on faci falta més força. La Policia Local disposarà algun dia d'aquest grup?

Cal donar resposta a les situacions que ens trobem. No sé si cal un grup especial, però la legislació s'ha d'adaptar a les noves realitats socials. També ens podríem dotar d'un grup d'investigació, però primer cal una normativa i els recursos suficients per fer-ho possible. I primer cal donar els serveis bàsics i de proximitat, i a partir d'aquí anar pujant graons.

Però remen cap a aquesta direcció?

Hi ha una norma que porta molts anys i se n'han fet molts esborranys per canviar-la. I la llei dels cossos policials també s'ha de modificar per adaptar-la a la nova realitat i afrontar els nous riscos, com el terrorisme o els delictes informàtics.

Defensa que la Policia Local de Manresa tingui pistoles elèctriques?

S'ha aprovat una norma de la Generalitat que especifica en quins casos es poden utilitzar les pistoles tàser i també estipula, és clar, que cal una formació per utilitzar-les. Encara no tenim pistoles elèctriques, tot que opino que tard o d'hora en tindrem. Ara no puc determinar-ne una data, però n'estem treballant.