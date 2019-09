L'inintel·ligible llenguatge dels joves d'avui

Que a una persona nascuda a Catalunya fa més 30 anys li sembli quasi impossible entendre un grup de jovent parlant en català no és cap disbarat. Ja no se'n van a can Pistraus, sinó que se'n van a pique; els amors platònics s'han convertit en un crush i quan dues persones fan bona parella, els altres les shippegen. Un vocabulari desconegut? Tot és culpa dels mil·lennistes ( millennials, generació Y).

L'argot juvenil sempre ha existit, però des que les xarxes socials s'han apoderat del jovent, el llenguatge ha evolucionat (o, per a alguns, involucionat) a tal velocitat que fa que hi hagi qui no pugui entendre una conversa entre joves d'entre 16 i 25 anys.

Els castellanismes, anglicismes i les paraules mig inventades estan avui en dia en boca de la majoria d'aquesta part de la societat. Res estrany si es té en compte la influència, sobretot, de les plataformes digitals sobre aquesta població i que l'accés a altres idiomes i a noves formes d'expressar-se és immediat.

L'estudi de l'especialista en formació de nou llenguatge Elisenda Bernal, Al seu rotllo: aproximació al llenguatge juvenil català, explica que el registre juvenil sempre ha existit com una manera de distingir-se, com a grup, de la resta de la societat. Defensa que els joves són molt susceptibles a les modes, que són molt canviants. L'experta fa ressaltar que el llenguatge juvenil viola moltes normes gramaticals i que es nodreix d'estrangerismes. També destaca la creació de noves paraules a través de sufixos i abreviacions, entre d'altres, que s'acaben consolidant en les converses habituals dels joves. En seria un exemple la paraula «emprenyamenta», com a sinònim de «empipament» o, sense anar més lluny, «emprenyament»,



La influència de les xarxes

La imatge de nens jugant al car-rer o de jovent passejant i xerrant s'ha substituït, cada cop més, per la de nens i joves davant la pantalla dels seus mòbils. Les xarxes socials i les plataformes digitals com YouTube s'han convertit en la distracció principal d'aquesta part de la societat.

Actualment, és molt comuna la visualització del contingut dels instagramers i youtubers, és a dir, persones –generalment joves– que es guanyen la vida fent vídeos d'entreteniment de temàtiques molt variades, des de la persona que enregistra i comparteix la seva vida amb set fills fins a una altra que es dedica a donar l'opinió sobre reality shows de televisió com OT.

El llenguatge d'aquestes persones no és precisament formal, ja que pretén convèncer el públic més jove. Aquesta podria ser una altra de les causes per les quals els joves s'impregnen del nou vocabulari que utilitzen les persones que segueixen a les xarxes i que, en molts casos, es converteixen en referents per a ells.

D'altra banda, les xarxes socials també han desenvolupat nou vocabulari que s'ha convertit en necessari per posar nom a les accions que estan relacionades amb el que té a veure amb el món digital. Les noves professions esmentades anteriorment, la paraula «postureig», que es refereix a la mostra d'un comportament o gust determinat amb la intenció de fer-se veure a través de plataformes com Instagram i les persones que volen ser influencers, és a dir, que volen ser àmpliament conegudes a través de les xarxes, són exemples d'aquesta formació de nou llenguatge, necessari per entendre aquest món.

A més a més, la comunicació a través d'aquestes plataformes, sobretot a través de Whatsapp es caracteritza per utilitzar un vocabulari molt abreujat i mal escrit, ja que es tarda menys que si s'escrivís complint totes les normes gramaticals. Alguns exemples serien el «pq» per dir «per què», «ok» quan ens referim a «d'acord» i «xd», que vol dir «quin riure». Un llenguatge criticat per la seva incorrecció, però que entre els seus adeptes té molt èxit perquè es considera una traducció més fidel al llenguatge usat pels joves quan conversen cara a cara.