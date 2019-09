L'organització de l'encesa a Montserrat estudia ajornar l'acte per culpa del temps

L'acte a Montserrat d'aquest dimarts previ a la Diada, consistent a encendre 131 farells en 131 agulles de la muntanya -tants com presidents ha tingut la Generalitat- es podria ajornar si no acompanya el temps. Així ho han explicat els organitzadors, atès que l'acció implica centenars de persones, algunes de les quals hauran d'escalar, i fer-ho amb el terra mullat és un perill per als escaladors que els volen estalviar, evidentment, per temes de seguretat.

Aquesta tarda l'organització de l'esdeveniment, Artistes de la República, l'Assemblea Nacional Catalana i la Federacó d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb el suport d'Òmnium Cultural, celebrarà una reunió amb els cossos de seguretat a fi de concretar si es tira endavant la iniciativa o s'ajorna a un altre dia.



L'acte al Bruc



Si plou, l'acte a la zona esportiva del Bruc, on ja s'havien inscrit 700 persones, també es podria suspendre. Si s'acaba celebrant, s'obrirà amb la benvinguda per part de l'alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño Escriu, seguida de la lectura d'un manifest i la intervenció d'un representant de cadascuna de les entitats organitzadores: Roser Oduber (Artistes de la República), Pep Cruanyes (vicepresident de l'ANC), Marina Llansana (vicepresidenta d'Òmnium Cultural) i Jordi Merino (president de la FEEC). A continuació (21.00 h) hi haurà un sopar popular a càrrec del grup Cavall Bernat.

Quant a l'activitat al parc de Puigterrà de Manresa a partir de 3/4 de 8 del vespre de demà dimarts, amb la intervenció de l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, per veure l'encesa a Montserrat; i les marxes de torxes a municipis del Bages i del Moianès, algunes de les quals confluiran a Lledoners, l'organització ha apuntat que anirà informant puntualment de qualsevol canvi que es pugui produir, depenent sempre de la climatologia.



Les marxes de torxes són les següents:

Artés: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)

Balsareny: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

Callús: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

Castellbell i el Vilar: dia 10, plaça de l'església del Vilar, 21:00 h

Castellgalí: dia 10, parc del Mas Planoi, 21:00 h

Castellnou de Bages: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

L'Estany: dia 10, plaça del Monestir, 19:30 h

Manresa: dia 10, Crist Rei, 20:45 h

Monistrol de Calders: dia 10, plaça Nova, 20:00 h

Navarcles: dia 10, plaça de la Vila, 20:00 h

Navàs: dia 10, plaça de l'Ajuntament, 20:30 h

Sant Fruitós de Bages: dia 10,

Pineda de Bages, 19:00 h (*)

Sant Joan de Vilatorrada: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)

Sant Martí de Torroella: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

Sant Vicenç de Castellet: dia 10, plaça de l'Ajuntament, 20:30 h

Santpedor: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

Santa Maria d'Oló: dia 10, plaça de Sant Antoni M. Claret, 21:30 h

Súria: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

(*) Marxes que confluiran al pla dels Lledoners