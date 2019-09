Receptari i tallers perquè les persones amb demència puguin seguir cuinant

La Fundació Catalunya La Pedrera, amb la col·laboració de la Fundació ACE i la Fundació Alícia, han creat el receptari "Cuinant la memòria. Receptes perquè no se'ns en vagi l'olla!". El receptari s'adreça a persones amb principi de demència com a eina per facilitar que segueixin cuinant de manera autònoma en el seu dia a dia, amb aliments bons, sans i senzills de preparar, adaptats a les seves necessitats.

Per donar continuïtat al projecte, el dimarts 24 de setembre a les 10 del matí les persones amb demència participants del programa de Reforç de la Memòria i la Salut (REMS) de l'espaiSocial de Manresa participaran en un taller que els ensenyarà a fer servir el receptari correctament. En primer lloc, aprendran a planificar els seus àpats diaris amb aliments bons i equilibrats; i a més, veuran demostracions culinàries en directe i hauran d'elaborar plats en petits grups seguint les indicacions pertinents, amb l'ajuda de cuiners de la Fundació Alícia.

Al llarg de l'any és previst realitzar un taller a cadascun dels 23 espaisSocials que la fundació té repartits per Catalunya. D'aquesta manera, tots els participants del programa de Reforç de la Memòria aprendran a fer-la servir i podran aplicar els coneixements adquirits a la seva vida diària.

El receptari



El receptari "Cuinant la memòria" neix amb un únic objectiu: fomentar la cuina com a activitat quotidiana promovent que les persones que tenen alguna afectació en la cognició continuïn cuinant i mantinguin actives les seves capacitats el màxim de temps possible. D'aquesta manera, s'afavoreix que portin una bona alimentació i una dieta equilibrada, així com la millora de la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional