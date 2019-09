S'ajorna l'encesa a Montserrat per motius de seguretat davant el risc d'intenses pluges

Davant de les adverses condicions meteorològiques previstes per aquest dimarts 10 de setembre, i per garantir la «seguretat dels participants» com a «màxima prioritat», la reunió de l'organització de l'encesa a Montserrat amb la comissió de seguretat que ha finalitzat passades les 6 de la tarda d'aquest dilluns ha culminat amb la decisió d'ajornar l'acció de posar 131 farells a 131 agulles de Montserrat.

Des de l'organització s'ha manifestat la «clara intenció de trobar una nova data» per portar a terme aquesta acció, que s'anunciarà «properament». Pel que fa al sopar, que s'havia de fer al Bruc a l'aire lliure, es manté però reubicat al pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages a les nou del vespre.

També s'ha suspès l'activitat al parc de Puigterrà de Manresa a partir de 3/4 de 8 del vespre del dimarts, amb la intervenció de l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, per veure l'encesa a Montserrat. Pel que fa a les marxes de torxes a municipis del Bages i del Moianès, algunes de les quals confluiran a Lledoners, l'organització ha apuntat que anirà informant puntualment de qualsevol canvi que es pugui produir, depenent sempre de la climatologia.

Les marxes de torxes són les següents:

Artés: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)

Balsareny: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

Callús: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

Castellbell i el Vilar: dia 10, plaça de l'església del Vilar, 21:00 h

Castellgalí: dia 10, parc del Mas Planoi, 21:00 h

Castellnou de Bages: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

L'Estany: dia 10, plaça del Monestir, 19:30 h

Manresa: dia 10, Crist Rei, 20:45 h

Monistrol de Calders: dia 10, plaça Nova, 20:00 h

Navarcles: dia 10, plaça de la Vila, 20:00 h

Navàs: dia 10, plaça de l'Ajuntament, 20:30 h

Sant Fruitós de Bages: dia 10

Pineda de Bages: dia 10, 19:00 h (*)

Sant Joan de Vilatorrada: dia 10, Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), 19:00 h (*)

Sant Martí de Torroella: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)

Sant Vicenç de Castellet: dia 10, plaça de l'Ajuntament, 20:30 h

Santpedor: dia 10, camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), 19:00 h (*)

Santa Maria d'Oló: dia 10, plaça de Sant Antoni M. Claret, 21:30 h

Súria: dia 10, santuari de Joncadella, 19:00 h (*)



(*) Marxes que confluiran al pla dels Lledoners