En Comú Podem diu que el nou sistema de descompte a la C-16 és discriminatori

La coalició En Comú Podem va presentar, ahir, al Parlament una petició per demanar la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè expliqui les raons dels canvis a l'hora de pagar el peatge a la C-16, l'autopista Terrassa-Manresa. Considera que el nou sistema discrimina els conductors que no paguin amb Teletac o amb l'app gratuïta Satelise, que, o no es poden beneficiar de descomptes o es veuen obligats a contractar un servei -el Teletac- que implica pagar una comissió per gaudir-ne.

David Cid, diputat d'En Comú Podem, va ser a Manresa ahir a la tarda per explicar les iniciatives de la coació en relació als canvis introduïts a la C-16 des del dilluns de la setmana passada. Va afirmar que «el conseller de Territori i Sostenibilitat està actuant com a comercial de La Caixa», pel fet que per gaudir del Teletac cal contractar-lo a l'entitat d'estavi, que «cobra comissió» als conductors a canvi. Un sistema que, per tant, el que fa és «fomentar un determinat model de negoci privat».

Cid va recordar que el juliol passat «ja vam reclamar en una proposta de resolució que es revertís que els descomptes a la C-16 anessin vinculats a pagaments dinàmics», els esmentats Teletac i l'app. Aquesta resolució els la van «tombar». El següent pas va ser, ahir, «registrar la petició de compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat en sessió parlamentària de la comissió de territori per reclamar-li que deixi de fer de comercial de La Caixa, expliqui els motius que han portat a prendre aquesta decisió via decret i si hi ha alternatives damunt la taula per mantenir els descomptes» a les persones que paguen amb targeta o en metàl·lic, atès que «quasi un 40% dels ciutadans no utilitza el Teletac o Satelise». Quant al Teletac, va puntualitzar que, «bàsicament, qui el comercialitza en major nombre és La Caixa». Pel que fa a l'aplicació de mòbil, va posar en relleu que, «segons ens està traslladant alguna gent del territori via els companys d'En Comú, hi ha vegades que falla i que s'ha de tenir funcionant durant tot el trajecte».

Per garantir la compareixença de Calvet caldrà veure si JuntsxCat i ERC hi donen suport. «Nosaltres entenem que hauria de ser de mutu propi del conseller però, sinó, no entendríem que amb la responsabilitats que té ERC a la Catalunya central la bloquegés».

Greuge comparatiu



A banda de la discriminació esmentada entre conductors, al seu entendre també «hi ha un greuge comparatiu amb altres tipus d'infraestructures; hi ha autopistes de l'Estat o l'AP-7 on hi ha descomptes, com a l'àrea de Girona, que no necessiten l'ús de pagament dinàmic i, per tant, no hi pot haver a Catalunya ciutadans de primera i de segona. Els ciutadans del Bages no són menys que els de les comarques de Girona».