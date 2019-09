El diputat de la CUP Vidal Aragonès aplega 50 persones en un acte previ a la Diada

La Plana de l'Om va ser l'escenari de l'acte que l'esquerra independentista de Manresa va fer diumenge, que va reunir una cinquantena de persones, segons l'organització.

L'acte, organitzat per Arran, la CUP, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), tenia com a reclam principal la xerrada «Construcció nacional i lluita antirepre», que va tenir la participació del diputat de la CUP Vidal Aragonès, membres de la brigada internacionalista basca d'Askapena i membres de #Controlades, un grup sorgit d'un cas en què membres d'Arran consideren que van ser jutjades injustament després d'uns aldarulls que hi va haver durant la manifestació anticapitalista de l'1 de maig del 2016. La periodista Marta Roqueta va ser l'encarregada de moderar l'acte.

Durant les dues hores que es va allargar l'acte es van intercanviar opinions sobre temes com l'efecte de la repressió en la lluita dels moviments de l'esquerra independentista, les respostes que cal portar a terme per lluitar contra la repressió de l'Estat espanyol, el futur després de la sentència al judici del procés o la lluita contra el sexisme.

Un cop acabada la xerrada sobre la construcció nacional i la lluita contra la repressió, els assistents van poder gaudir d'un vermut popular.