L'estació de la Renfe recupera l'aparcament un any després

Els usuaris de la Renfe de Manresa ja poden tornar a utilitzar l'aparcament que hi ha al costat de l'estació, reobert des de mitjan mes de juliol passat, segons han informat fonts de la companyia a Regió7. El pàrquing està de nou en funcionament més d'un any després d'haver-se tancat, coincidint amb les obres realitzades al vestíbul.

La zona d'aparcament de l'estació de tren va quedar inutilitzada el 18 de juny. El desembre de l'any anterior havien començat les obres a les andanes de la Renfe, però fins llavors no havia estat necessari tancar el pàrquing. Es va fer quan es va veure afectada la seguretat d'accés dels usuaris. Al pàrquing s'hi van col·locar, de forma provisional, la taquilla i les màquines per comprar el bitllet de tren, dins un mòdul prefabricat situat al costat de l'entrada, també provisional, a les andanes. També en aquell moment es va iniciar el gruix d'obres al vestíbul i al bar, així com la instal·lació d'ascensors a les andanes.

Malgrat que la previsió de Renfe era enllestir les obres el desembre de l'any passat, la part elèctrica les va fer retardar més de mig any. Calia augmentar la potència per poder fer funcionar els ascensors i contractar un nou comptador. El passat 31 de maig es va estrenar el vestíbul i també els ascensors de l'estació, però va continuar tancat el bar i, per tant, els lavabos. També l'aparcament, que no es va reobrir fins a mitjans de juliol, segons fonts de Renfe consultades per aquest diari. Quasi tres mesos després de l'estrena del vestíbul, el 23 d'agost, es va obrir la cafeteria i els lavabos, també renovats.



40 places al pàrquing

Així, des de mitjans de juliol, els usuaris de la Renfe a Manresa poden tornar a aparcar a la mateixa estació. Però només una quarantena, que és el nombre de places que s'hi han pintat de nou. Malgrat que probablement seria convenient ampliar l'aparcament –és molt complicat trobar-hi lloc, només els que hi arriben primer són afortunats–, no s'ha fet. La xifra de places és similar a la que hi havia abans de les obres, tot i que no es pot concretar perquè no estaven ben senyalitzades.

Sí que s'ha millorat l'accessibilitat a l'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. El març de l'any passat es van canviar els graons que hi havia a la sortida del pàrquing per la banda del Pont Vell per una rampa i el mur de tancament d'aquest pas es va substituir per una tanca i una barana.