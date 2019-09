Els organitzadors acaben suspenent l'11a Marxa de Torxes a Manresa

L'11a edició de la Marxa de Torxes a Manresa d'avui al vespre, organitzada per la Comissió 11 de Setembre, que impulsen l'ANC i Òmnium Bages-Moianès amb el suport d'entitats i partits, no se celebrarà per les "adverses condicions meteorològiques", com ha passat en el cas de l'encesa a Montserrat, de l'acte al parc de Puigterrà a Manresa i de les marxes de torxes a municipis de la comarca que havien de confluir a Lledoners. La trobada a la zona esportiva al Bruc manté el sopar, que s'ha traslladat al pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages. A Berga, si no és que hi ha una tempesta abans de començar, l'organització també ha informat que es manté la marxa de torxes.

Fonts de l'organització a Manresa han informat aquesta tarda que finalment la marxa a la capital del Bages, que havia de començar a 3/4 de 9 del vespre a la plaça de Crist Rei per anar cap a la plaça Major, no es farà.

A banda d'Omnium Bages-Moianès i de l'ANC local, la marxa tenia el suport de la CUP, el Centre d'Estudis del Bages, Demòcrates de Catalunya, ERC, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Fundació Independència i Progrés, Junts per Catalunya i Primàries Manresa. Hi havia prevista la participació d'acordionistes, castellers, grallers, sardanistes i tabalers.

A la plaça Major, l'advocat David Casellas, coordinador de les Advocades i els Advocats Voluntaris de l'1-O al Bages, havia de fer la lectura del manifest, seguit del parlament, enguany a càrrec de Marta Roqueta, periodista, escriptora i investigadora feminista.