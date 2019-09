La millora entre les piscines i la carretera del Pont començarà a final d'aquest mes

La culminació de la millora de la Via de Sant Ignasi, amb un cost de 3,3 milions d'euros, dels quals en paga el 84 % Criteria Caixa, i un àmbit d'actuació de 13.000 m2, començarà a final de mes, ha confirmat l'Ajuntament a Regió7. Un cop reurbanitzat el tram entre la plaça de Sant Ignasi i les piscines, ara és el torn del que va de les piscines a la carretera del Pont de Vilomara, incloent-hi la plaça del Remei, que més aviat té poc de plaça, i l'avinguda de Bertrand i Serra.

Actualment, es fan els treballs anunciats al solar del costat de la Fàbrica Nova per adequar-lo com a espai provisional per aparcar mentre duri l'actuació. És previst que tingui cabuda per a una vuitantena de vehicles.

Les obres que han de començar a final d'aquest mes, adjudicades al Grup Mas si bé es van fer dues licitacions per separat en estar desglossades en dos àmbits diferents, implicaran canvis substancials al tram on es duran a terme. A nivell de mobilitat, serviran per fer més directe l'enllaç entre el carrer de Bertrand i Serra i el de Sant Joan d'en Coll travessant la carretera del Pont. Actualment, per fer aquesta incorporació el conductor ha de realitzar una maniobra una mica estranya consistent a accedir a la carretera del Pont des del Bertrand i Serra, posar-se al carril de l'esquerra i girar cap al Sant Joan d'en Coll. Fets les obres, l'enllaç serà molt més directe esdevenint, aquest trajecte, una alternativa a la carretera de Vic per travessar la ciutat de sud a nord.



Més i millor per als vianants

D'altra banda, la intervenció suposarà guanyar espai públic davant les cases d'obra vista que hi ha al Bertrand i Serra i que es van construir pensant en els treballadors de la Fàbrica Nova. S'ampliarà la vorera i s'arbrarà. Igualment, la necessària remodelació de la plaça del Remei, que actualment funciona com a aparcament, també implicarà guanyar-hi arbres i que esdevingui un tram destinat als vianants, que enllaçarà amb l'esmentat de Bertrand i Serra. Pel que fa a la resta de vorera fins a la zona de les piscines, s'eixamplarà fins a 4 metres mínim i també serà arbrada, seguint l'estètica de l'espai ja renovat. L'actuació també suposarà millorar la rotondeta entre la plaça del Remei, el carrer de Joan XXIII i la Via de Sant Ignasi.

Com hem esmentat, les afectacions que tindran les obres, que l'Ajuntament preveu explicar de cara a la setmana vinent, han inclòs habilitar un espai provisional per aparcar al costat de l'edifici de la Fàbrica Nova i l'aparcament de la Piscina Municipal, a la Via de Sant Ignasi, que aquests dies estan deixant a punt els operaris.