10.450 alumnes inicien curs a Manresa amb dos centres amb mòduls prefabricats

Motxilles a l'esquena, mans agafades de les mares, pares, avis i germans. Algun badall i molts somriures. Corredisses, cotxes amb els quatre intermitents posats per deixar la criatura d'una revolada. Després de les vacances, cap ciutat no agafa la normalitat fins que no comença el nou curs escolar. Ho ha fet avui. A Manresa, amb 10.450 alumnes -gairebé 11.000 l'any passat- repartits en 7.484 a primària i 2.966 a secundària, segons informació facilitada pels Serveis Territorials d'Ensenyament. De novetat important, cap, aquest any. Això sí, l'escola Valldaura continua funcionant amb mòduls prefabricats -aquest és l'onzè curs que comença amb aquesta situació- i l'any passat s'hi va afegir l'escola Les Bases, davant del McDonald's de la zona universitària.

Entre les petites obres de millora que s'han fet de cara al nou curs, a l'institut Lacetània s'ha adequat una aula; a l'institut Guillem Catà s'ha fet la millora del clavegueram; a l'institut Lluís de Peguera, la millora d'elements de la façana; a l'escola La Font, un canvi d'armari, i a l'institut Cal Gravat, l'adequació d'una aula.

Pel que fa a l'ampliació dels grups per encabir tots els alumnes matriculats, a primària s'ha afegit un grup addicional de tercer i un grup addicional de quart a l'escola Les Bases; i a primer d'ESO, un grup a l'institut Cal Gravat i un a l'institut Lacetània.

En relació amb les matriculacions de darrera hora, fins a l'última comissió realitzada, celebrada el divendres dia 6, es van distribuir 120 alumnes. La propera està convocada per a dilluns vinent, de manera que la xifra encara podria ser superior. El curs passat, a aquestes alçades, els alumnes matriculats in extremis van ser 210.