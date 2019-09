120 figurants per a imatges promocionals de Manresa

La crida de voluntaris i voluntàries per fer de figurants en imatges promocionals de Manresa ha tingut molt bona acollida. Fins al 10 de setembre s'han rebut més de 120 sol·licituds per participar-hi.

La sessió de fotografies als principals espais turístics de Manresa prevista inicialment per aquest dissabte 14 s'ha hagut d'ajornar per al pròxim dissabte 21 de setembre davant la previsió d'unes condicions meteorològiques inestables.

La jornada es trasllada a dissabte de la setmana que ve, tot mantenint la mateixa estructura prevista. Es tracta de dues sessions, una de matí, de 9 a 13 h, en espais com el Passeig, plaça Sant Domènec, carrer del Born i Plana de l'Om amb els seus edificis modernistes i barrocs, i la basílica de la Seu, que inclou accedir a les cobertes i un tast de vins de la DO Pla de Bages a l'atri. I una altra sessió de tarda, de 17 a 19 h, que es desenvoluparà a la Cova de Sant Ignasi i al Carrer del Balç, aquest últim amb un tast de productes del pelegrí elaborats per Mas de la Sala.

La crida de voluntaris i voluntàries per aquesta jornada per fer de figurants ha rebut una molt bona acollida. Fins al 10 de setembre es van rebre més de 120 sol·licituds per participar-hi. Davant d'aquesta resposta, la fotògrafa Mercè Rial i l'equip de coordinació de Manresa Turisme han hagut de seleccionar els participants de cada sessió segons les necessitats de cada escena i espai i ho comunicaran via correu electrònic.

La Fundació Turisme i Fires de Manresa agraeix l'interès per participar i col·laborar de tots els voluntaris i voluntàries que s'han presentat. Aquestes fotografies es faran servir en materials de difusió i publicitat i en imatges de promoció elaborats per Manresa Turisme.