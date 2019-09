Avui es recupera el trànsit habitual al camí de Rajadell i al de Circumval·lació

Les restriccions de trànsit al carrer Circumval·lació de Manresa finalitzaran avui, quan és previst que es restableixi el trànsit habitual a la via un cop finalitzats els treballs de senyalització horitzontal (pintura) per les obres de millora del clavegueram dues a terme per Aigües de Manresa des de mitjan agost. La companyia també ha fet millores al clavegueram dels carrers Dos de Maig i Sant Josep aquest estiu. A banda, avui també s'obrirà al trànsit en tots dos sentits el camí de Rajadell, tallat des del març per les obres a l'entorn del nou crematori.