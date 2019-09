La construcció d'habitatges tampoc va aixecar el cap durant el 2018 a Manresa

Malgrat els símptomes de recuperació de l'activitat del sector de la construcció a Manresa, les dades mostren que l'any 2018 tampoc va aixecar el cap. L'any passat es van sol·licitar llicències per fer 32 habitatges, es tracta d'una xifra superior a les dels set anys precedents, però continua molt lluny de l'activitat que hi havia no només durant la bombolla de la construcció sinó en una situació de normalitat.

Amb el 2018 ja són deu anys amb xifres molt minses. El punt àlgid de la bombolla immobiliària a Manresa van ser els pràcticament dos mil pisos per als quals es va demanar llicència l'any 2006. A partir d'aquí les xifres van anar a la baixa, el 2007 934 habitatges i 311 el 2008, però encara eren importants.

Els deu anys següents els pisos no van arribar al centenar. Les dades del seguiment any a any que porta a terme Regió7 mostren un descens continuat fins a tocar fons el 2013 i un canvi de tendència a l'alça en què la construcció agafa embranzida però molt i molt lentament.

El descens iniciat el 2007 es va plasmar l'any 2009 amb llicències per a 89 habitatges, el 2010 per a 51, el 2011 per a 6, el 2012 per a 15 i el 2013 per a 3.

Toca fons amb 3 habitatges



Tres pisos en un any en una ciutat de més de 75.000 habitants va ser el reflex més cru de l'ensorrament d'una activitat que havia donat feina a un nombre important de treballadors i haiva generat ingressos milionaris.

Després de tocar fons el 2013, l'any 2014 van ser 8 habitatges, el 2015 10, el 2016 6, el 2017 22 i els ja esmentats 32 del 2018.

Així que, efectivament, hi ha una recuperació, però encara no és significativa. Una altra cosa és que aquest 2019 l'Ajuntament ha incrementat el 15,66% el pressupost d'ingressos en concepte d'impost de construccions i obres (ICIO).