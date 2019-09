Una família afectada pel foc del febrer a la carretera del Pont encara no ha pogut tornar a casa

Encara hi ha una família veïna del bloc incendiat el mes de febrer passat a Manresa que no ha pogut tornar a casa. El pis on vivia va ser on es va originar el foc que va afectar l'edifici del número 150 de la carretera del Pont de Vilomara i que va quedar completament destruït per les flames. La reforma integral que s'hi ha de dur a terme perquè torni a ser habitable encara no s'ha fet i, per ara, la família viu de lloguer en un altre pis.

Segons ha informat l'Ajuntament a Regió7, la resta de famílies que van quedar afectades pel foc, una desena, han pogut tornar a casa esglaonadament des del mes de maig fins al juliol, quan van retornar les darreres. Les 29 persones que van haver de ser evacuades per l'incendi –que es va propagar de la tercera planta a la segona i la cinquena pel celobert interior– han hagut d'esperar mesos per tornar a casa per un retard en els peritatges dels danys que va endarrerir-ne la reparació.

L'endemà del foc, el 7 de febrer, l'Ajuntament va anunciar que els inquilins de l'edifici incendiat estarien almenys una setmana fora de casa. Van poder entrar als seus domicilis acompanyats per bombers a recollir algunes pertinences, però només les més bàsiques. A final de febrer Regió7 ja va informar del retard del peritatge i de l'informe tècnic que havia d'aportar la comunitat de propietaris.

La mateixa comunitat va fer unes primeres actuacions, insuficients perquè els veïns poguessin tornar a casa. El març, i ja amb els diners de l'asseguradora en mà, va començar la reparació. Les obres es van allargar fins al mes de juliol passat i, per tant, els veïns han anat tornant esglaonadament a casa al llarg d'aquestes setmanes. A banda del més perjudicat pel foc, només hi ha un altre pis buit perquè el propietari viu fora.