Una Firastiu i una Shopping Night més potents a Manresa

Diumenge tindrà lloc la sisena edició de la Firastiu per rematar la temporada amb ofertes i descomptes. Una edició que arriba amb importants novetats, la més destacada el canvi d'ubicació del carrer de l'Abat Oliva, al sector de les Bases, al tram que va de la plaça Espanya a la de l'11 de Setembre del Passeig de Pere III.

La Firastiu s'acosta al centre passant dels 23 comerços i 3 concessionaris de la passada edició a 26 comerços i 3 concessionaris i amb 5 comerços més en llista d'espera.

Si al sector de les Bases els comerços ocupaven 90 metres lineals de carrer diumenge seran 140 metres. Així que no només hi haurà més comerç sinó que els botiguers han apostat per fer parades més grans.

Si el certamen funciona com s'espera es buscarà la forma de fer-lo créixer al tram central del Passeig en properes edicions, segons van explicar ahir la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante, i Joan Tomasa, responsable de fires.

Imatge de la presentació de Firastiu i Shopping Night. FOTO: Francesc Galindo

El sisè Firastiu situarà a la nova plaça Simeó Selga un inflable infantil i el circuit per fer demostracions d'agilitat per a gossos. Altres ofertes lúdiques seran les demostracions de ball a càrrec de Swing Manresa i les actuacions de l'associació Màgia Central Catalunya. Els vehicles es disposaran al carrer Primer de Maig.



Shopping Night amb novetats

A la roda de premsa de la Firastiu del diumenge 15 de setembre també es van presentar novetats de la Shopping Night que se celebrarà el 28 de setembre. La presentació pública ha comptat, a més de amb Tània Infante i Joan Tomasa, amb la regidora de Comerç, Núria Masgrau, i Jordi 'Jet' Serra, de Cultura del Bé Comú. La unitat associativa i el consum responsable seran les novetats de la propera edició.

El certamen nocturn de comerç obert (de les 8 de la tarda a les 12 de la nit) al centre de la ciutat. L'esdeveniment és una de les principals fites comercials de l'any en la que el centre, des de plaça Espanya fins al Centre Històric, s'omple de compradors i activitats.

La proposta ha estat tradicionalment liderada per l'associació majoritària de comerç, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC).

L'edició d'enguany presenta dues novetats importants. En primer lloc, l'acord entre la majoria d'associacions comercials de l'àmbit de la Shopping Night per tal de participar de l'organització de l'esdeveniment. En segon lloc, un redireccionament del concepte de la proposta cap a la promoció del consum responsable i de proximitat en un esdeveniment de ciutat.



Col·laboració associativa

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC)-Manresa + Comerç ha liderat en els darrers anys el gruix de l'organització i dinamització del circuit comercial i les associacions comercials del Centre Històric han participat de la Shopping Night en la dinamització d'alguns espais oberts al voltant dels principals eixos comercials del barri antic.

Enguany i per primer cop les associacions han firmat un conveni per tal de coparticipar en la despesa d'organització i, sobretot, amb la voluntat de treballar plegades per tal de situar la Shopping Night com a esdeveniment comercial de ciutat.

Aquest conveni és una mostra de la voluntat de treballar plegades per potenciar el comerç del centre de la ciutat i, també, una resposta a la demanda d'unitat que en diverses ocasions ha fet l'Ajuntament.



Viratge "modest"

Segons ha explicat Jordi 'Jet' Serra, de Cultura del Bé Comú, que enguany coordina i promou la Shopping Night, el certamen presentarà símptomes d'un canvi "modest" en les activitats dels espais oberts que uneixen el circuit comercial i que són les organitzades per les associacions, a diferència de les que promou cada establiment.

S'enfocaran en dues noves línies, segons Jordi 'Jet' Serra. En primer lloc, la voluntat de convertir la Shopping Night en una festa de ciutat representada pel petit i mitjà comerç que s'hauria de traduir en un esdeveniment més familiar i plural. En segon lloc, un redireccionament, per ara modest, cap a la promoció del consum responsable i de proximitat, que és també un reforç al petit i mitjà comerç.